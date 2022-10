Italia 1 Giga: Open Fiber avvia i lavori in Campania

Open Fiber ha comunicato l’allestimento del primo cantiere del piano Italia 1 Giga in Campania, per la precisione nel Comune di Mugnano di Napoli. L’azienda avrà il compito di portare la connessione a banda ultra larga in 9 Regioni, essendo aggiudicataria di 8 lotti del bando chiuso a fine maggio. Gli operatori partner presenteranno successivamente le offerte ai clienti finali.

Open Fiber apre il primo cantiere in Campania

Italia 1 Giga è uno dei piani previsti e finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Prevede la copertura di circa 7 milioni di abitazioni con una connettività a banda ultra larga (FTTH con velocità di 1 Gbps in download). La base d’asta era 3,7 miliardi di euro. Il contributo pubblico sarà pari a 3,5 miliardi di euro con un risparmio di circa 200 milioni di euro. L’ultimo bando è stata aggiudicato a fine giugno, mentre i contratti sono stati firmati a fine luglio.

Open Fiber si è aggiudicata 8 lotti per un totale di 9 Regioni: Campania, Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. La società porterà la FTTH in 3.881 Comuni per un totale di circa 3,3 milioni di unità immobiliari in area bianca (zone in cui è presente un unico operatore ed è improbabile che nel prossimo futuro venga installata una seconda rete).

Dopo Mugnano di Napoli toccherà ai Comune di Isola delle Femmine, Verona, Pordenone, Belmonte Mezzagno, Villabate, Gravina di Catania, Giovinazzo, Arese, Rozzano, Treviso, Spinea, Tavagnacco, Santa Marinella e Camaiore. Open Fiber è un operatore all’ingrosso (wholesale), quindi non offre la connettività ai clienti finali. Questo compito verrà affidato ai suoi partner, tra cui Aruba, Fastweb e Wind Tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.