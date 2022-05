La fibra ottica in 7 milioni di case: aggiudicati i lotti

Il Ministero dell’Innovazione ha annunciato di aver aggiudicato, con un mese di anticipo rispetto agli obiettivi del PNRR, il bando “Italia a 1 Giga” per portare la banda ultralarga in circa 7 milioni di indirizzi civici su tutto il territorio italiano.

Si partiva da una base d’asta di 3,6 miliardi e la gara ha portato allo Stato un risparmio di circa 220 milioni di Euro; 1,8 miliardi di opere sono state aggiudicate da Open Fiber, mentre 1,6 miliardi sono state aggiudicate a TIM. “I fondi pubblici andranno a finanziare fino al 70% degli investimenti che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026“, ha spiegato il ministero: “I vincitori della gara completeranno gli investimenti con propri fondi, stimati in circa 1,5 miliardi di euro”.

Questi i lotti aggiudicati sulla base di quella che è stata “l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo” ed i relativi operatori:

Siamo molti soddisfatti delle azioni che abbiamo intrapreso per portare Internet veloce a tutto il Paese e ringraziamo a Open Fiber e Tim per l’impegno operativo e finanziario che hanno messo in questo progetto. Con i fondi del PNRR stiamo procedendo a passo spedito per consentire a tutti, nessuno escluso, di avere una connessione veloce e moderna. Dopo i 45 milioni per il collegamento delle isole minori, ora assegniamo circa 3,4 miliardi a tutti quei territori dove portare la fibra è più difficile, e presto concluderemo anche i bandi per connettere i presidi strategici del Paese, come scuole e strutture sanitarie e per favorire lo sviluppo del 5G

Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale