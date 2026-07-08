Adobe e LinkedIn lanciano un corso AI gratuito per i marketer

Le offerte di lavoro nel marketing che richiedono competenze AI sono più che raddoppiate in un anno, +113% secondo i dati del LinkedIn Economic Graph. I team marketing vogliono usare l’AI, ma non sanno come. Adobe e LinkedIn hanno deciso di riempire quel vuoto con “AI Essentials for Marketers“, un percorso formativo gratuito, in 47 lingue, che si completa in un’ora e 23 minuti e rilascia un certificato professionale da mostrare sul profilo LinkedIn.

Un’ora e 23 minuti per imparare l’AI applicata al marketing. Ambizioso? Forse. Ma è gratuito, strutturato e portato avanti da due aziende che il 99% delle Fortune 100 usa già.

I quattro moduli del corso AI Essentials for Marketers

Il corso, condotto integralmente dal marketer AJ Navarro, “Adobe Champion”, è composto da quattro moduli.

Il primo invita a ripensare il proprio ruolo man mano che l’AI si fa carico dell’esecuzione: meno energia sulle attività ripetitive, più sulle decisioni che contano. Il secondo riguarda l’individuazione dei casi d’uso AI ad alto valore, come produzione di contenuti in serie su più formati. Il terzo insegna a costruire il primo workflow AI: progettare prompt, testare risultati, creare cicli riproducibili. Il quarto scala il tutto a livello aziendale, quindi workflow pronti per la produzione e cultura di sperimentazione AI nel team.

Due piattaforme, due esperienze diverse

Il corso è disponibile sia su LinkedIn Learning che su Adobe Experience League, ma non sono identici. Su LinkedIn Learning, tutti i video sono accessibili liberamente in qualsiasi ordine, con una lezione bonus sulla progettazione di prompt. Su Adobe Experience League, ogni modulo si chiude con un quiz e va completato prima di sbloccare il successivo, approccio più strutturato. Adobe include anche lezioni aggiuntive su Firefly e sulla misurazione dei risultati AI per la presentazione alla direzione.

Formazione o marketing?

La domanda è legittima: un corso di 83 minuti portato avanti da Adobe, che vende strumenti AI, e LinkedIn, che vende abbonamenti e dati, è formazione o è un’operazione di visibilità?

La risposta onesta: è entrambe le cose. Per i marketer, il valore sta nell’organizzazione: un percorso strutturato per ruolo (marketing digitale, creazione contenuti, social media, analytics) portato avanti da due nomi che contano. Il limite è il formato: 83 minuti possono sensibilizzare, ma difficilmente radicano competenze nel tempo.