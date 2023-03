Walter Renna è il nuovo CEO di Fastweb

Alberto Calcagno, da 23 anni in Fastweb e da un decennio alla sua guida, ha rassegnato le proprie dimissioni e lascerà l’azienda a fine settembre: il ruolo di CEO passerà nelle mani di Walter Renna, formalmente con l’inizio del mese di ottobre. L’incarico è stato ufficializzato con la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Fastweb ha scelto il nuovo CEO: è Walter Renna

Classe 1982, il nuovo amministratore delegato ha una laurea in economia all’Università di Bologna e il Master of Science conseguito presso l’Università Bocconi di Milano. In passato ha prestato servizio come consulente M&A per KPMG, unendosi alla telco nel 2008 come parte del team Strategia, dove nel 2018 ha assunto la carica di COO, dirigendo infine il gruppo Product Design and Delivery impegnato in progetti inerenti a marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT. Queste le sue parole, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.

Sono molto felice di continuare il mio percorso in Fastweb con il ruolo di CEO e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia. Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi.

Questo, invece, il commento di Alberto Calcagno. Dal suo insediamento nel ruolo di CEO nel 2013 in poi, Fastweb crescere in modo costante per 38 trimestri consecutivi.

Ho vissuto un periodo incredibilmente stimolante in una delle aziende più affascinanti d’Italia. Dagli albori della fibra ottica, nel 2000, fino alla nostra epoca fatta di smartphone sofisticati, reti veloci e dati nel cloud, la tecnologia e il modo in cui comunichiamo, sia per lavoro che nella vita privata, sono cambiati enormemente. Per me, questo è il momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi. Ringrazio tutti i collaboratori, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me.

