La rete fissa di Fastweb dichiarata la migliore in Italia

Il Barometro delle connessioni Internet rete fissa pubblicato da nPerf premia Fastweb. Il provider ha ottenuto il migliore punteggio, superando i competitor grazie alla velocità media elevata sia in download che in upload.

Anche la latenza ha mostrato dati positivi. Fastweb ha ottenuto il punteggio più alto nel focus sulla fibra ottica FTTH, ossia considerando soltanto in dati inerenti alle connessioni in fibra ottica. I dati sono i seguenti:

Velocità in download: 145,61 Mb/s .

. Velocità in upload: 72,76 Mb/s .

. Latenza: 24,28 ms.

A seguire nella classifica ci sono TIM, Tiscali, Vodafone e WindTre. Soltanto la latenza di quest’ultimo gestore è migliore di quella di Fastweb.

Quindi, le connessioni di Fastweb garantiscono agli utenti una velocità in download di 146 Mb/s e una velocità in upload di 72 Mb/s.

Invece, limitando i dati soltanto alla fibra ottica FTTH, la velocità di connessione Fastweb arriva fino a 355 Mb/s in download e 205 Mb/s in upload, con la latenza che si assesta a 24 ms. Tutti questi dati sono riferiti, ovviamente, al 2022.

Cosa offre la rete fissa di Fastweb

Entrando, invece, nel merito dell’offerta rete fissa di Fastweb, la migliore è Fastweb Casa Light, che ha un costo mensile di 26,95 euro.

Nell’offerta sono inclusi Internet illimitato fino alla massima velocità consentita nella zona di appartenenza, chiamate a consumo, attivazione della linea, Modem FASTGate e i Corsi Fastweb Digital Academy.

È anche prevista una prova per 30 giorni dall’attivazione per cambiare eventualmente idea e richiedere la disattivazione. In tal caso l’operatore rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Per provare il servizio gratuitamente, accedere a questa pagina.

Pagando 3 euro in più al mese, si ottiene l’opzione Plus con due vantaggi esclusivi: l’Assistenza Plus che permette di entrare in contatto col gestore in maniera diretta e veloce, e FastwebUP Plus che permette ogni mese di scegliere uno tra i seguenti vantaggi:

1 codice film CHILI per noleggiare il film preferito

2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

1 mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato a tutti gli articoli.

1 mese di abbonamento a Fitprime Smart, la palestra online per allenarsi dove si vuole, anche dal salotto di casa.

