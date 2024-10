Osservatorio AGCOM: linee FTTH in leggero aumento

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblica l’Osservatorio sulle Comunicazioni relativo al primo trimestre 2024 (PDF). In base ai dati rilevati, il numero di linee fisse è rimasto invariato rispetto al primo trimestre, ma aumentano gli accessi FTTH. Considerando però l’incremento annuale si nota che le connessioni a banda ultralarga sono ancora poco diffuse.

Linee FTTH: solo +5,4% in un anno

A fine giugno 2024 risultano circa 20,24 milioni di linee fisse, come nel trimestre precedente e come a giugno 2023. Il 15,8% (circa 3,2 milioni) sono in rame, l’11,1% (2,3 milioni) sono FWA, il 46,7% (9,5 milioni) sono FTTC e il 25,9% (5,2 milioni) sono FTTH.

Gli accessi FTTC sono diminuiti del 2,9% rispetto a giugno 2023, mentre quelli FTTH sono aumentati del 5,4%. Si tratta di una percentuale piuttosto bassa che indica la lenta diffusione delle connessioni a banda ultralarga, testimoniata anche dai ritardi del Piano Italia 1 Giga (solo il 26,39% dei civici connessi).

Le linee a banda larga sono circa 19,16 milioni (+0,2% rispetto a marzo e +0,8% rispetto a giugno 2023). Le connessioni con velocità di almeno 100 Mbps sono il 75,2% del totale, mentre quelle con velocità di almeno 1 Gbps sono il 25,2% del totale.

TIM possiede una quota complessiva del 36,8%, grazie al 40,2% degli accessi FTTC. La quota scende invece al 26,3% considerando solo le linee FTTH perché c’è maggiore concorrenza. Gli altri operatori non sono molto distanti: Vodafone (17,9%), Wind Tre (17,6%) e Fastweb (15,8%). Swisscom ha acquisito Vodafone Italia, quindi diventerà il principale operatore nel mercato FTTH.