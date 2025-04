Lyca Mobile: 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro e due mesi NON LI PAGHI

L’operatore virtuale Lyca Mobile lancia una nuova offerta destinata a chiunque passi da qualsiasi operatore che permette di avere 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 8GB di roaming in Unione Europea a soli 5,99 euro al mese. Inoltre, non paghi per i primi due rinnovi, ricominciando a pagare solo dal quarto mese.

Lyca Mobile: come funziona l’offerta

Il funzionamento dell’offerta è molto semplice: ti basterà attivarla online, pagare il primo mese e i primi due rinnovi ti saranno totalmente regalati. Avrai due mesi di connessione veloce e chiamate no stop a zero euro, senza vincoli né sorprese. Non ci sono infatti contratti lunghissimi da firmare, controllo del credito e altro ancora: solo una SIM che ordini in pochi click e ti arriva subito a casa.

La promo, come detto, è perfetta anche se viaggi in Europa dato che in roaming UE hai inclusi 8GB per navigare e restare connesso anche all’estero. La rete è garantita da Vodafone offrendoti la copertura 5G laddove disponibile.

Potrai contare sul massimo della flessibilità, nessun costo nascosto e una promo online con cui partire alla grande: attiva subito Lyca Mobile 150GB e inizia a risparmiare godendoti i primi due mesi a costo zero.