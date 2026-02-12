Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Italo sarà la prima grande compagnia ferroviaria al mondo con connessione satellitare. L’azienda ha annunciato oggi che sarà disponibile la connettività Wi-Fi tramite Starlink su tutti i treni. Gli utenti potranno sfruttare questa gradita novità a partire a metà 2026 senza pagare nulla (oltre al prezzo del biglietto).

Wi-Fi a 400 Mbps con Starlink

Chi ha viaggiato sui treni Italo conosce sicuramente i problemi di connettività dovuti principalmente al mezzo in movimento e al numero di accessi contemporanei. Su alcune tratte è praticamente impossibile avere una connessione stabile (viene data priorità al portale Italo Live). A partire da metà 2026 sarà finalmente disponibile un accesso a banda larga con Starlink.

Il servizio di SpaceX supporta da tempo la connessione mobile (viene già offerto su aerei e navi). Ora arriverà per la prima volta sui treni. Come sottolinea l’azienda romana nel comunicato stampa, il Wi-Fi a bordo è stato per anni un argomento caldo, in quanto i viaggiatori a lavorare a bordo dei treni ad alta velocità e utilizzare il tempo di viaggio per navigare sul web e guardare film e serie TV.

Starlink rappresenta la soluzione ideale. Durante un anno di test sui treni a 300 km/h è stata raggiunta una velocità di oltre 400 Mbps e una latenza di 25 millisecondi. La maggioranza dei passeggeri (85%) che ha utilizzato la connessione satellitare (sul treno su cui si stavano effettuando i test) ha espresso un giudizio positivo. La disponibilità gratuita del servizio verrà estesa gradualmente nel corso 2027.

Grazie alle prestazioni di Starlink, Italo offrirà nuovi servizi multimediali nel corso del 2026. L’amministratore delegato Gianbattista La Rocca ha dichiarato:

Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. Siamo la prima grande compagnia ferroviaria di alta velocità al mondo a puntare su questa tecnologia.

Questo è invece il commento di Jason Fritch (Vice Presidente di Starlink Enterprise Sales):

Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l’esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l’Italia.

Ovviamente la connettività satellitare non funziona nelle gallerie. Probabilmente verrà effettuato il passaggio automatico alla rete mobile 4G/5G. A metà novembre 2025, Italo ha sottoscritto un accordo con Nomad Digital per migliorare la connettività 5G.