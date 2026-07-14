 WINDTRE down il 14 luglio: tutti gli aggiornamenti
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WINDTRE down il 14 luglio: tutti gli aggiornamenti

Problemi segnalati per la rete WINDTRE: qui gli aggiornamenti sulla situazione del 14 luglio 2026.
WINDTRE down il 14 luglio: tutti gli aggiornamenti
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Problemi segnalati per la rete WINDTRE: qui gli aggiornamenti sulla situazione del 14 luglio 2026.
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È da questa mattina che un numero non indifferente di clienti WINDTRE sta segnalando problemi alla rete. Qui sotto il grafico che mostra i feedback inviati al portale Downdetector. Non sappiamo quanto sia esteso il down, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso, non appena saranno disponibili.

Il down di WINDTRE del 14 luglio 2026

Problemi con la rete WINDTRE, down il 14 luglio

C’è chi segnala malfunzionamenti per internet e voce, non potendo dunque navigare né telefonare e ricevere chiamate. Al momento, l’operatore non ha fornito spiegazioni.

Aggiornamento (14 luglio 2026, 11:55)

Il grafico mostra un netto aumento nel numero delle segnalazioni inviate a Downdetector. Significa che la situazione è peggiorata rispetto a quando è stato pubblicato questo articolo. Continueremo a fornire aggiornamenti.

Aggiornamento sulle segnalazioni relative al down di WINDTRE (14 luglio 2026)

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 14 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 lug 2026
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