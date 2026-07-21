Viaggi fuori dall'Europa? Come avere Internet senza pagare il roaming

Con l’avvicinarsi delle partenze per le vacanze in luoghi extra-europei, torna lo spauracchio del costo del roaming al di à dei confini dell’Unione Europea. Sai benissimo che in quei casi, salvo disporre di tariffe specifiche, il costo per rimanere connessi a casa sarebbe troppo elevato e la soluzione è affidarsi a reti WiFi pubbliche oppure a SIM locali. La terza soluzione, sempre più diffusa e pratica, è invece quella di installare una eSIM, con un pacchetto dati scelto già prima di partire. In questo, Saily è autentica leader del settore.

Il catalogo di Saily si è recentemente arricchito con piani dati pensati per le destinazioni globali più richieste, con prezzi di partenza che sbaragliano le tariffe tradizionali: stiamo parlando di Stati Uniti, Egitto, Marocco, Giappone, Australia e tanti altri paesi con prezzi che partono da soli 3,49 euro a seconda della tua destinazione e con la possibilità di avere uno sconto esclusivo alla prima attivazione.

A differenza della concorrenza, questo servizio si contraddistingue per un concetto di unica eSIM per tutti i paesi. Quindi, anche se dovessi cambiare paese non sarai costretto a scaricare e installare un nuovo profilo digitale, ma ti basterà attivare un nuovo piano anche sulla eSIM che avrai già utilizzato.

L’installazione, del resto, è tra le cose più semplici che esistano: scarichi l’app, scegli la tua destinazione, il piano dati che pensi possa servirti e segui le istruzioni a schermo per l’installazione digitale. Il piano si attiverà automaticamente al tuo arrivo e, comunque, entro 30 giorni dall’acquisto. Calcola per tempo, dunque, quando configurarlo.