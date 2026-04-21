300 GB al mese in 5G a soli 5,99 euro con la super offerta di Kena

Ancora per poco, Kena Mobile propone una imperdibile offerta primaverile rivolta a tutti: a chi arriva da altri operatori (iliad, CoopVoce, PosteMobile e non solo) e ai nuovi numeri. È quella che ti permette di avere una SIM con attivazione e consegna gratis, 300 GB con ricarica automatica, supporto al 5G, minuti illimitati e 200 SMS a un prezzo davvero stracciato.

Kena Mobile e la sua imperdibile offerta di primavera

La puoi ottenere subito a 5,99 euro mensili. Ha tutto ciò che serve per navigare e comunicare in libertà, senza l’ansia di dover fare i conti con il traffico dati o la velocità di download. I vantaggi non finiscono qui: potrai inoltre contare su tariffe chiare, senza sorprese e penali, la copertura della rete TIM che raggiunge il 99% della popolazione in Italia e la possibilità di gestire ogni cosa attraverso un’applicazione dedicata su smartphone.

Kena Mobile ti permette inoltre di scegliere tra una SIM tradizionale da inserire nel tuo telefono e una eSIM che puoi configurare in pochi istanti. L’attivazione è facile e veloce con SPID e video selfie.

Non ti rimane dunque che approfittare dell’offerta in corso e abilitare la ricarica automatica per ottenere 100 GB gratis, portando a 300 GB al mese il traffico dati a tua disposizione, anche in 5G fino a 250 Mbps. In caso di necessità potrai sempre rivolgerti a KenAI, l’intelligenza artificiale pronta a rispondere a ogni domanda. Ecco l’elenco completo degli operatori dai quali puoi effettuare il passaggio approfittando dell’offerta: iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.