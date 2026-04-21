 300 GB al mese in 5G a soli 5,99 euro con la super offerta di Kena
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

300 GB al mese in 5G a soli 5,99 euro con la super offerta di Kena

Naviga, parla e scrivi senza pensare ai limiti con l'offerta primaverile di Kena Mobile: 300 GB in 5G se attivi la ricarica automatica.
300 GB al mese in 5G a soli 5,99 euro con la super offerta di Kena
Telecomunicazioni
Naviga, parla e scrivi senza pensare ai limiti con l'offerta primaverile di Kena Mobile: 300 GB in 5G se attivi la ricarica automatica.

Ancora per poco, Kena Mobile propone una imperdibile offerta primaverile rivolta a tutti: a chi arriva da altri operatori (iliad, CoopVoce, PosteMobile e non solo) e ai nuovi numeri. È quella che ti permette di avere una SIM con attivazione e consegna gratis, 300 GB con ricarica automatica, supporto al 5G, minuti illimitati e 200 SMS a un prezzo davvero stracciato.

Attiva la promo di Kena Mobile

Kena Mobile e la sua imperdibile offerta di primavera

La puoi ottenere subito a 5,99 euro mensili. Ha tutto ciò che serve per navigare e comunicare in libertà, senza l’ansia di dover fare i conti con il traffico dati o la velocità di download. I vantaggi non finiscono qui: potrai inoltre contare su tariffe chiare, senza sorprese e penali, la copertura della rete TIM che raggiunge il 99% della popolazione in Italia e la possibilità di gestire ogni cosa attraverso un’applicazione dedicata su smartphone.

La promozione di Kena Mobile da 5,99 euro al mese

Kena Mobile ti permette inoltre di scegliere tra una SIM tradizionale da inserire nel tuo telefono e una eSIM che puoi configurare in pochi istanti. L’attivazione è facile e veloce con SPID e video selfie.

Attiva la promo di Kena Mobile

Non ti rimane dunque che approfittare dell’offerta in corso e abilitare la ricarica automatica per ottenere 100 GB gratis, portando a 300 GB al mese il traffico dati a tua disposizione, anche in 5G fino a 250 Mbps. In caso di necessità potrai sempre rivolgerti a KenAI, l’intelligenza artificiale pronta a rispondere a ogni domanda. Ecco l’elenco completo degli operatori dai quali puoi effettuare il passaggio approfittando dell’offerta: iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Le eSIM Airalo distruggono gli operatori: giga all'estero a prezzi bassissimi

Le eSIM Airalo distruggono gli operatori: giga all'estero a prezzi bassissimi
Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily

Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily
Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile

Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile
Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese

Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese
Le eSIM Airalo distruggono gli operatori: giga all'estero a prezzi bassissimi

Le eSIM Airalo distruggono gli operatori: giga all'estero a prezzi bassissimi
Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily

Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily
Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile

Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile
Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese

Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese
Davide Tommasi
Pubblicato il
21 apr 2026
Link copiato negli appunti