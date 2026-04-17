 Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese
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Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese

Con Very Mobile è possibile accedere a tante offerte con 5G incluso: ecco le promozioni da attivare oggi per il proprio smartphone.
Nuova offerta 5G? Ecco tutte le promo di Very Mobile da 5,99 euro al mese
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Con Very Mobile è possibile accedere a tante offerte con 5G incluso: ecco le promozioni da attivare oggi per il proprio smartphone.

Very Mobile è l’operatore del momento, con tante offerte tra cui scegliere la tariffa giusta per il proprio smartphone. Per i nuovi utenti che scelgono l’operatore c’è la possibilità di puntare su tariffe da 5,99 euro al mese con accesso alla rete 5G Full Speed e con anche l’opzione di scegliere offerte con Giga illimitati. Tutte le promo sono disponibili, anche richiedendo una eSIM, tramite il sito ufficiale di Very Mobile, accessibile qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Le offerte da scegliere

Per chi passa a Very Mobile ci sono tre gruppi di tariffe da considerare:

  • le offerte con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce
  • le offerte con portabilità da uno dei seguenti operatori: da TIM, Vodafone, WINDTRE, Spusu, Kena Mobile e ho. Mobile
  • le offerte disponibili per chi richiede un nuovo numero di cellulare

Per quanto riguarda le tariffe riservate al primo gruppo ovvero per chi passa a Very Mobile da Iliad e alcuni operatori virtuali come PosteMobile e CoopVoce, le opzioni disponibili sono:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G fino a 30 Mbps al prezzo di 5,99 euro al mese e 1 mese in omaggio
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al prezzo di 6,99 euro al mese e 1 mese in omaggio
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G al prezzo di 7,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G al prezzo di 9,99 euro al mese

Passiamo ora al secondo gruppo: i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Spusu, Kena Mobile e ho. Mobile possono richiedere le seguenti offerte:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al prezzo di 11,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G al prezzo di 12,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G al prezzo di 13,99 euro al mese

Richiedendo un nuovo numero, infine, sono disponibili queste tariffe:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G fino a 30 Mbps al prezzo di 5,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al prezzo di 6,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G al prezzo di 7,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G al prezzo di 9,99 euro al mese
  • 1000 Giga in 5G al prezzo di 12,99 euro al mese
  • Giga illimitati in 5G al prezzo di 14,99 euro al mese

Tutte le promo sono accessibili qui di sotto:

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 apr 2026
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