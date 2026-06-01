 Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra
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Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra

Top 250 Plus di Iliad è possibile accedere a tanti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese per sempre, sfruttando anche uno sconto sulla fibra ottica.
Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra
Telecomunicazioni 5g
Top 250 Plus di Iliad è possibile accedere a tanti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese per sempre, sfruttando anche uno sconto sulla fibra ottica.
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Top 250 Plus di Iliad è l’offerta mobile da attivare a giugno 2026, garantendo tanti Giga in 5G con un prezzo di 9,99 euro al mese per sempre. La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità, e anche per i già clienti che effettuano il cambio offerta (a condizione di avere una promo compatibile). In aggiunta, l’offerta include anche la possibilità di attivare la fibra ottica con un prezzo scontato a 22,99 euro al mese. Per accedere subito alla promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Megan Gale, iliad

Perché scegliere l’offerta di Iliad

Con Top 250 Plus è possibile accedere a una promo davvero completa, con minuti e SMS illimitati e con 250 GB in 4G e 5G. Ci sono anche chiamate illimitate verso l’estero oltre a 25 GB extra in roaming in UE. Tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone della promozione.

Per chi sceglie Iliad c’è la possibilità di richiedere una eSIM, invece di una SIM Card tradizionale, e anche di acquistare uno smartphone a rate, con finanziamento ad anticipo zero.

Da segnalare anche la posibilità di attivare la fibra ottica Iliad con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese, per sempre (mantenendo attiva anche la SIM). La promozione consente di navigare fino a 5 Gigabit in download (in base alla copertura)

Top 250 Plus di Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese, con prezzo fisso per sempre, nessun vincolo e nessun costo nascosto. Si tratta di una promozione particolarmente conveniente e che può rappresentare la soluzione giusta per tanti utenti.

Per accedere subito alla promo e richiederne l’attivazione basta premere sul box qui di sotto. La promo è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
1 giu 2026
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