Vacanza all'estero? Con l'eSIM di Airalo avrai internet in oltre 200 paesi senza roaming

Pianificare un viaggio all’estero, specie al di fuori dell’Unione Europea, comporta la preoccupazione comprensibile di capire come rimanere connessi a internet senza pagare un salatissimo roaming. L’acquisto di una SIM locale è spesso una soluzione, ma comporta code, barriere linguistiche e perdite di tempo. Per aggirare completamente questi ostacoli, quindi, l’app Airalo è una delle soluzioni basate su eSIM più popolari e versatili sul mercato e offre una copertura economica e immediata in oltre 200 località in tutto il mondo.

Airalo offre un’estrema flessibilità: a seconda del tuo pacchetto, puoi scegliere esattamente la tipologia più adatta alle tue esigenze come piani locali, se il tuo viaggio si svolge all’interno di una singola nazionale, piani regionali, perfetti per i tour a tappe, e addirittura piani globali, perfetti per nomadi digitali o per scali in più nazioni sparse per il mondo.

L’offerta punta ad adattarsi a ogni tipologia di viaggiatore con pacchetti scalabili: dalle piccole ricariche per chi ha bisogno di consultare solo email e WhatsApp fino ad opzioni con dati illimitati, essenziali per chi lavora in mobilità. L’intera gestione del profilo avviene tramite un’interfaccia pulita e intuitiva, tradotta in 53 lingue diverse e con il supporto per i pagamenti in molteplici valute.

Infine, l’installazione e la configurazione sono state semplificate al massimo: una volta scelto e acquistato il piano tramite l’app, ti basteranno pochi minuti e qualche tocco sullo schermo per installare virtualmente la SIM sul tuo smartphone e avere internet già pronto una volta che sarai sceso dall’aereo.