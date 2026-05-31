 eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo
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eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo

I pacchetti Standard e con dati illimitati beneficiano inoltre di uno sconto fino al 26% in questi ultimi giorni.
eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo
Telecomunicazioni 5g
I pacchetti Standard e con dati illimitati beneficiano inoltre di uno sconto fino al 26% in questi ultimi giorni.
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Gli utenti che stanno confrontando i vari fornitori di eSIM in previsione di una vacanza all’estero quest’estate possono prendere in considerazione la proposta di Airalo, che oltre a offrire piani a partire da 4 euro permette di riscattare uno sconto del 15% utilizzando il codice promozionale ESIMTECH15.

Al momento Airalo propone eSIM in più di 200 località del mondo, per una copertura flessibile e conveniente. Il suo obiettivo è di fornire una connettività dati a livello mondiale al maggior numero di persone, liberandole dai limiti del roaming che ancora oggi rappresenta per molti individui un ostacolo insormontabile per navigare in Internet senza restrizioni.

Pagina offerta eSIM Airalo

esim airalo 4 euro

 

eSIM per gli Stati Uniti: piani 5G a partire da 4 euro

Prendiamo come esempio i piani eSIM di Airalo per gli Stati Uniti, dove si appoggia alle reti 5G degli operatori T-Mobile e Verizon. Anche qui i pacchetti partono da 4 euro al mese, con la possibilità di ricaricare in qualsiasi momento nell’eventualità che i Giga finiscano prima della scadenza del pacchetto.

Ecco i prezzi attuali dei piani eSIM per gli USA di Airalo.

Pacchetti Standard

3 giorni

  • 1 Giga a 4 euro
  • 3 Giga a 8 euro

7 giorni

  • 3 Giga a 8 euro
  • 5 Giga a 10,35 euro (10% di sconto)
  • 10 Giga a 17,55 euro (10% di sconto)

15 giorni

  • 5 Giga a 10,80 euro (10% di sconto)
  • 10 Giga a 18 euro (10% di sconto)
  • 20 Giga a 28,80 euro (10% di sconto)

30 giorni

  • 5 Giga a 11,25 euro (10% di sconto)
  • 10 Giga a 28,45 euro (10% di sconto)
  • 20 Giga a 29,70 euro (10% di sconto)
  • 50 Giga a 33,75 euro (10% di sconto)

Pacchetti illimitati

  • 3 giorni a 7,77 euro (26% di sconto)
  • 5 giorni a 12,58 euro (26% di sconto)
  • 7 giorni a 17,76 euro (26% di sconto)
  • 10 giorni a 22,94 euro (26% di sconto)
  • 15 giorni a 32,19 euro (26% di sconto)
  • 30 giorni a 45,51 euro (26% di sconto)
Pagina offerta eSIM Airalo

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Pubblicato il 31 mag 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
31 mag 2026
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