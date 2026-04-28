Iliad ti REGALA un anno di Amazon Prime con questa offerta da 300 giga

Iliad rilancia con un’offerta a dir poco generosa. Si chiama Giga Prime e, oltre a metterti a disposizione un bundle da ben 300 giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, la sua vera killer feature è il regalo di benvenuto: ben 12 mesi completi di abbonamento Amazon Prime inclusi nel prezzo, con cui avere accesso a spedizioni veloci e gratuite, al catalogo di film e serie TV di Prime Video e alla musica di Amazon Music e altri innegabili vantaggi, come sconti esclusivi, Prime Gaming e altro ancora. Il prezzo? 12,99 euro al mese per sempre.

I dettagli dell’offerta

Partiamo dalla fine: il canone fisso da 12,99 euro al mese. Un dato importante da sottolineare è che si tratta di un prezzo garantito per sempre, che non prevede rimodulazioni e brutte sorprese in futuro. In un mercato spesso caratterizzato da aumenti improvvisi è una cosa da non sottovalutare.

Passiamo al regalo: il grande valore aggiunto della promozione è ricevere un anno intero di abbonamento ad Amazon Prime con tutti i vantaggi che ne conseguono tra spedizioni veloci e gratuite, l’accesso a Prime Video per film e serie TV, l’accesso ad Amazon Music, sconti esclusivi, Prime Gaming, Luna e molto altro ancora.

Riscattare l’anno di Prime è semplicissimo: dopo aver attivato l’offerta, dovrai accedere alla tua Area Personale e impostare un metodo di pagamento automatico (Carta di Credito o IBAN bancario). Fatto questo, avrai tempo fino a 12 mesi per richiedere e attivare il tuo anno di Prime gratuito. E se hai già un abbonamento Amazon Prime attivo? Niente paura: devi prima disattivare l’abbonamento Prime attuale o attenderne la naturale scadenza. Solo a quel punto potrai attivare il servizio in regalo fornito dall’offerta.

Infine, ripetiamo cosa prevede il pacchetto: 300 giga di traffico internet, minuti illimitati, SMS illimitati e 30GB extra di navigazione in Europa. Attivala adesso online e riscatta il tuo bonus gratuito.