 Iliad ti REGALA un anno di Amazon Prime con questa offerta da 300 giga
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Iliad ti REGALA un anno di Amazon Prime con questa offerta da 300 giga

L'offerta Iliad da non perdere: 300 giga, minuti e SMS illimitati e un anno di Amazon Prime incluso.
Iliad ti REGALA un anno di Amazon Prime con questa offerta da 300 giga
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L'offerta Iliad da non perdere: 300 giga, minuti e SMS illimitati e un anno di Amazon Prime incluso.

Iliad rilancia con un’offerta a dir poco generosa. Si chiama Giga Prime e, oltre a metterti a disposizione un bundle da ben 300 giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, la sua vera killer feature è il regalo di benvenuto: ben 12 mesi completi di abbonamento Amazon Prime inclusi nel prezzo, con cui avere accesso a spedizioni veloci e gratuite, al catalogo di film e serie TV di Prime Video e alla musica di Amazon Music e altri innegabili vantaggi, come sconti esclusivi, Prime Gaming e altro ancora. Il prezzo? 12,99 euro al mese per sempre.

Attiva l’offerta Iliad

I dettagli dell’offerta

Partiamo dalla fine: il canone fisso da 12,99 euro al mese. Un dato importante da sottolineare è che si tratta di un prezzo garantito per sempre, che non prevede rimodulazioni e brutte sorprese in futuro. In un mercato spesso caratterizzato da aumenti improvvisi è una cosa da non sottovalutare.

Passiamo al regalo: il grande valore aggiunto della promozione è ricevere un anno intero di abbonamento ad Amazon Prime con tutti i vantaggi che ne conseguono tra spedizioni veloci e gratuite, l’accesso a Prime Video per film e serie TV, l’accesso ad Amazon Music, sconti esclusivi, Prime Gaming, Luna e molto altro ancora.

Riscattare l’anno di Prime è semplicissimo: dopo aver attivato l’offerta, dovrai accedere alla tua Area Personale e impostare un metodo di pagamento automatico (Carta di Credito o IBAN bancario). Fatto questo, avrai tempo fino a 12 mesi per richiedere e attivare il tuo anno di Prime gratuito. E se hai già un abbonamento Amazon Prime attivo? Niente paura: devi prima disattivare l’abbonamento Prime attuale o attenderne la naturale scadenza. Solo a quel punto potrai attivare il servizio in regalo fornito dall’offerta.

Infine, ripetiamo cosa prevede il pacchetto: 300 giga di traffico internet, minuti illimitati, SMS illimitati e 30GB extra di navigazione in Europa. Attivala adesso online e riscatta il tuo bonus gratuito.

Attiva l’offerta Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 apr 2026
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