Kena Mobile: l'offerta di primavera con 300 giga in 5G a soli 5,99€ al mese

Kena Mobile fa sbocciare una nuova offerta come i fiori di primavera: a 5,99 euro al mese puoi avere un pacchetto completo che include ben 300 giga in 5G (attivando l’opzione di ricarica automatica), minuti illimitati e ben 200 SMS. Parliamo di un operatore che ti dà accesso alla rete 5G di TIM, che garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana e velocità di connessione che si spingono fino a 250 Mbps.

I dettagli dell’offerta

Il piano tariffario mette a disposizione 300 giga di traffico internet, supportati da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS con un canone bloccato di 5,99 euro al mese. Kena Mobile ti garantisce un’offerta chiara, senza sorprese sgradite in bolletta, senza penali o altri costi extra.

Inoltre, mettendo da parte i compromessi tipici di molte offerte low-cost, avrai una copertura pari al 99% della popolazione grazie all’infrastruttura di rete TIM e con la possibilità di navigare fino a 250 mbps in 5G.

Attivare l’offerta è semplicissimo e potrai farlo autonomamente tramite SPID o video selfie per il riconoscimento a distanza: procedimento che diventa ancora più veloce se invece dovessi scegliere per il formato eSIM, la SIM virtuale che ti farà avere la linea pronta sullo smartphone senza attendere l’arrivo della scheda fisica via posta.