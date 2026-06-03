 Passa a Very Mobile a giugno 2026: tante offerte con prezzo fisso per sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Passa a Very Mobile a giugno 2026: tante offerte con prezzo fisso per sempre

Ecco tutte le offerte per passare a Very Mobile a giugno 2026 in modo da poter ottenere tanti Giga in 5G e un prezzo fisso per sempre.
Passa a Very Mobile a giugno 2026: tante offerte con prezzo fisso per sempre
Telecomunicazioni 5g
Ecco tutte le offerte per passare a Very Mobile a giugno 2026 in modo da poter ottenere tanti Giga in 5G e un prezzo fisso per sempre.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Le offerte Very Mobile di giugno 2026 sono l’occasione giusta per poter attivare una nuova tariffa con tanti Giga per navigare in 5G con un prezzo fisso per sempre. L’operatore abbina convenienza, trasparenza e un servizio completo (sfruttando la rete WINDTRE).

Le tariffe con Giga inclusi partono da 4,99 euro al mese. Le proposte dell’operatore si articolano in tre gruppi: offerte per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, offerte per clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena e Spusu e offerte per chi richiede un nuovo numero (si tratta, quindi, di promo disponibili per tutti).

Tutte le proposte dell’operatore prevedono il 5G (in alcuni casi limitato a 30 Mbps ma sbloccabile in versione Full Speed con l’opzione da 0,99 euro al mese) e sono attivabili con possibilità di richiedere una eSIM, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono vincoli e non ci sono costi nascosti.

Per scoprire le promo basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile, accessibile qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Very Mobile

very mobile 5g

Le offerte Very Mobile da attivare a giugno 2026

Come sottolineato in apertura, le offerte Very Mobile si dividono in tre gruppi. Il primo è quello riservato ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali che hanno la possibilità di passare all’operatore scegliendo tra queste offerte:

  • minuti e SMS illimitati, 20 GB in 5G (fino a 30 Mbps) per un costo mensile di 4,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) per un costo mensile di 5,99 euro (con 1 mese omaggio)
  • minuti e SMS illimitati, 200 GB in 5G per un costo mensile di 6,99 euro (con 1 mese omaggio)
  • minuti e SMS illimitati, 300 GB in 5G per un costo mensile di 7,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 440 GB in 5G per un costo mensile di 9,99 euro

Il secondo gruppo di offerte, invece, è riservato ai clienti che richiedono la portabilità da clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena e Spusu:

  • minuti e SMS illimitati, 200 GB in 5G per un costo mensile di 11,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 300 GB in 5G per un costo mensile di 12,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 440 GB in 5G per un costo mensile di 13,99 euro

Le offerte “per tutti” sono quelle che attivabili con un nuovo numero di cellulare. In questo caso, è possibile ottenere anche Giga illimitati. Ecco le promo:

  • minuti e SMS illimitati, 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) per un costo mensile di 5,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 200 GB in 5G per un costo mensile di 6,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 300 GB in 5G per un costo mensile di 7,99 euro
  • minuti e SMS illimitati, 440 GB in 5G per un costo mensile di 9,99 euro
  • 1000 GB in 5G per un costo mensile di 12,99 euro
  • Giga illimitati in 5G per un costo mensile di 14,99 euro

Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere la tariffa desiderata:

Attiva qui l’offerta di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'offerta Iliad Top 250 a 9,99 euro al mese è perfetta se vuoi tanti Giga

L'offerta Iliad Top 250 a 9,99 euro al mese è perfetta se vuoi tanti Giga
Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€

Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€
Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra

Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra
eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo

eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo
L'offerta Iliad Top 250 a 9,99 euro al mese è perfetta se vuoi tanti Giga

L'offerta Iliad Top 250 a 9,99 euro al mese è perfetta se vuoi tanti Giga
Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€

Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€
Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra

Scegli Iliad oggi: Giga extra in UE, prezzo fisso per sempre e sconto sulla fibra
eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo

eSIM per una vacanza all'estero quest'estate a partire da 4 euro con Airalo
Davide Raia
Pubblicato il
3 giu 2026
Link copiato negli appunti