L'offerta Iliad Top 250 a 9,99 euro al mese è perfetta se vuoi tanti Giga

Con la nuova offerta Iliad Top 250 puoi avere una soluzione per una tariffa con un gran numero di giga, minuti illimitati e la garanzia del prezzo bloccato per sempre. Si attiva online a soli 9,99 euro al mese ed è valida sia richiedendo un nuovo numero, sia effettuando la portabilità da qualsiasi operatore, senza vincoli restrittivi.

Il pacchetto include ben 250GB di traffico dati mensile sfruttabile anche sulle reti 5G e senza limitazioni in termini di velocità. A ciò affiancherai minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, con minuti illimitati dall’Italia verso decine di destinazioni estere, compresi i numeri di cellulare di Stati Uniti e Canada e, soprattutto, un pacchetto extra di 25GB dedicati alla navigazione in roaming in Europa. Questi 25GB sono separati dal monte dati nazionale e non andranno a intaccare i tuoi 250GB italiani.

Un’offerta che è perfetta se passi ore a guardare contenuti streaming in alta definizione, sfrutti il cloud o lo smartphone come hotspot per lavorare in mobilità con il tuo PC. In più, i giga in roaming sono ideali se ti sposti spesso all’interno dell’Unione Europea.

Nel caso improbabile, ma possibile, di esaurimento dei dati la connessione non si blocca automaticamente, ma può proseguire a consumo al costo di 0,90 euro ogni 100MB solo ed esclusivamente se tu darai un consenso, così da evitare addebiti imprevisti.

Se stavi valutando di cambiare operatore per avere un gran numero di giga, senza rinunciare al 5G e alle chiamate illimitate, la Top 250 di Iliad a 9,99 euro al mese è estremamente completa e competitiva.