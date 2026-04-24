Iliad Giga Prime: 300 giga a 12,99€ con un anno di Amazon Prime incluso

Iliad Giga Prime è il nuovo piano tariffario proposto dall’operatore che mette insieme un pacchetto di giga dati piuttosto ampio, con minuti e SMS illimitati a soli 12,99 euro per sempre. A ciò si aggiunge un bonus niente male: 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

I dettagli dell’offerta

Il piano include ben 300 GB in 4G/4G+ e 5G nelle aree coperte e con i dispositivi compatibili, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia in Europa, minuti illimitati verso numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada e 30 GB extra dedicati al roaming in Europa.

Il bonus che non si vede spesso è quello relativo ad Amazon Prime: attivando il piano avrai diritto a 12 mesi di spedizioni veloci, film, serie TV, musica e tutti i vantaggi previsti dal servizio. Se hai già un abbonamento Amazon Prime attivo è necessario disattivarlo o attendere la sua scadenza prima di procedere con l’attivazione del codice che è valido per 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta.

L’offerta prevede infine un costo di attivazione della SIM di soli 9,99 euro, che ti verrà consegnata direttamente a domicilio.