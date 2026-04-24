 Iliad Giga Prime: 300 giga a 12,99€ con un anno di Amazon Prime incluso
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Iliad Giga Prime: 300 giga a 12,99€ con un anno di Amazon Prime incluso

La promozione che unisce giga, minuti e SMS con 12 mesi di Prime: scopri la nuova offerta Iliad.
Iliad Giga Prime: 300 giga a 12,99€ con un anno di Amazon Prime incluso
Telecomunicazioni 5g
La promozione che unisce giga, minuti e SMS con 12 mesi di Prime: scopri la nuova offerta Iliad.

Iliad Giga Prime è il nuovo piano tariffario proposto dall’operatore che mette insieme un pacchetto di giga dati piuttosto ampio, con minuti e SMS illimitati a soli 12,99 euro per sempre. A ciò si aggiunge un bonus niente male: 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Attiva l’offerta

I dettagli dell’offerta

Il piano include ben 300 GB in 4G/4G+ e 5G nelle aree coperte e con i dispositivi compatibili, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia in Europa, minuti illimitati verso numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada e 30 GB extra dedicati al roaming in Europa.

Il bonus che non si vede spesso è quello relativo ad Amazon Prime: attivando il piano avrai diritto a 12 mesi di spedizioni veloci, film, serie TV, musica e tutti i vantaggi previsti dal servizio. Se hai già un abbonamento Amazon Prime attivo è necessario disattivarlo o attendere la sua scadenza prima di procedere con l’attivazione del codice che è valido per 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta.

Attiva l’offerta

L’offerta prevede infine un costo di attivazione della SIM di soli 9,99 euro, che ti verrà consegnata direttamente a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 apr 2026
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