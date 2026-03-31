 In viaggio all'estero a Pasqua? Resta connesso con le eSIM di Airalo
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In viaggio all'estero a Pasqua? Resta connesso con le eSIM di Airalo

Con Airalo è possibile acquistare una eSIM per restare connessi durante un viaggio all'estero: c'è anche un codice sconto per un risparmio extra.
In viaggio all'estero a Pasqua? Resta connesso con le eSIM di Airalo
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Con Airalo è possibile acquistare una eSIM per restare connessi durante un viaggio all'estero: c'è anche un codice sconto per un risparmio extra.

Per chi sta per partire verso l’estero durante il periodo di Pasqua è fondamentale attivare una eSIM in modo da poter contare su un accesso a Internet durante il soggiorno, soprattutto se la meta del proprio viaggio è un Paese al di fuori dei confini di validità del Roaming Like at Home.

La soluzione giusta per ottenere una eSIM con tanti Giga a prezzo contenuto arriva da Airalo, operatore di riferimento per i viaggiatori da ormai tanti anni. A disposizione degli utenti, infatti, Airalo propone diverse soluzioni, con anche la possibilità di ottenere Giga illimitati.

Da segnalare che con il codice ESIMTECH15 è possibile sfruttare uno sconto extra del 15% rispetto ai prezzi mostrati sullo store, accessibile tramite il link qui di sotto che vi porterà direttamente alla home page del sito ufficiale Airalo.

Utilizzando il link in questione, il codice dovrebbe essere già applicato in automatico. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, basterà aggiungerlo al momento del check-out (il pagamento può avvenire con PayPal o con carta).

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Internet all’estero con le eSIM di Airalo: ecco come fare

La procedura per attivare una nuova eSIM con Airalo è semplicissima. Basta raggiungere il sito ufficiale dell’operatore, tramite il link qui di sotto, e utilizzare la barra di ricerca per scegliere il Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Sono disponibili anche SIM virtuali per una singola regione (ad esempio il Nord America, l’Africa etc.) oppure SIM globali.

A questo punto è sufficiente scegliere il piano da acquistare, in base ai dati inclusi, al costo e alla durata, e completare l’acquisto aggiuntivo con il codice ESIMTECH15 per ottenere lo sconto del 15%. Completato l’acquisto, bisognerà installare la eSIM nel proprio smartphone, seguendo la procedura guidata. L’attivazione del piano avverrà in automatico, quando il proprio dispositivo si connetterà a una rete supportata.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
31 mar 2026
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