 Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€
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Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€

Kena Mobile propone 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99€ al mese. Con la Ricarica Automatica i giga salgono fino a 350. Scopri come.
Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€
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Kena Mobile propone 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99€ al mese. Con la Ricarica Automatica i giga salgono fino a 350. Scopri come.
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Video su TikTok, serie TV in streaming, mappe sempre attive, chiamate, messaggi e social: oggi consumiamo molti più dati rispetto a qualche anno fa. Ecco perché trovare una tariffa ricca di giga senza spendere una fortuna è diventato fondamentale. Per chi cerca tanto traffico dati a un prezzo contenuto, Kena Mobile propone una soluzione davvero interessante: 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 euro al mese. E per chi sceglie la Ricarica Automatica c’è un vantaggio extra che rende l’offerta ancora più conveniente.

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Una quantità di giga che difficilmente finirai

Il vero punto di forza della proposta Kena Mobile è il traffico dati. I 250 GB inclusi permettono di navigare, guardare contenuti in streaming, utilizzare i social network e lavorare da remoto senza il timore di esaurire il bundle prima della fine del mese. Attivando la Ricarica Automatica, inoltre, i giga disponibili aumentano fino a 350 GB, una soglia che soddisfa anche gli utenti più esigenti. L’offerta include:

  • 250 GB di traffico dati sulla rete 5G
  • Fino a 350 GB con Ricarica Automatica attiva
  • Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali
  • 200 SMS inclusi ogni mese
  • Navigazione sulla rete TIM con copertura estesa sul territorio nazionale
  • Roaming UE incluso con una quota di traffico utilizzabile all’estero

Grazie alla velocità del 5G e all’affidabilità della rete TIM, la connessione resta fluida sia per l’intrattenimento sia per le attività quotidiane. La SIM può essere richiesta online e viene spedita gratuitamente a casa. Chi preferisce evitare attese può scegliere anche la versione eSIM e iniziare a utilizzare il servizio in tempi ancora più rapidi. L’attivazione può essere completata direttamente online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, senza necessità di recarsi in negozio. Per chi vuole affrontare l’estate con tanti giga a disposizione e una spesa contenuta, questa è sicuramente una delle offerte da tenere d’occhio.

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Pubblicato il 2 giu 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
2 giu 2026
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