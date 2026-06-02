Kena Mobile sorprende: fino a 350 GB e minuti illimitati a soli 7,99€

Video su TikTok, serie TV in streaming, mappe sempre attive, chiamate, messaggi e social: oggi consumiamo molti più dati rispetto a qualche anno fa. Ecco perché trovare una tariffa ricca di giga senza spendere una fortuna è diventato fondamentale. Per chi cerca tanto traffico dati a un prezzo contenuto, Kena Mobile propone una soluzione davvero interessante: 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 euro al mese. E per chi sceglie la Ricarica Automatica c’è un vantaggio extra che rende l’offerta ancora più conveniente.

Una quantità di giga che difficilmente finirai

Il vero punto di forza della proposta Kena Mobile è il traffico dati. I 250 GB inclusi permettono di navigare, guardare contenuti in streaming, utilizzare i social network e lavorare da remoto senza il timore di esaurire il bundle prima della fine del mese. Attivando la Ricarica Automatica, inoltre, i giga disponibili aumentano fino a 350 GB, una soglia che soddisfa anche gli utenti più esigenti. L’offerta include:

250 GB di traffico dati sulla rete 5G

Fino a 350 GB con Ricarica Automatica attiva

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

200 SMS inclusi ogni mese

Navigazione sulla rete TIM con copertura estesa sul territorio nazionale

Roaming UE incluso con una quota di traffico utilizzabile all’estero

Grazie alla velocità del 5G e all’affidabilità della rete TIM, la connessione resta fluida sia per l’intrattenimento sia per le attività quotidiane. La SIM può essere richiesta online e viene spedita gratuitamente a casa. Chi preferisce evitare attese può scegliere anche la versione eSIM e iniziare a utilizzare il servizio in tempi ancora più rapidi. L’attivazione può essere completata direttamente online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, senza necessità di recarsi in negozio. Per chi vuole affrontare l’estate con tanti giga a disposizione e una spesa contenuta, questa è sicuramente una delle offerte da tenere d’occhio.