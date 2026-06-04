 Iliad Top 250 Plus e Fibra Super Veloce: le nuove offerte da tenere d'occhio
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Iliad Top 250 Plus e Fibra Super Veloce: le nuove offerte da tenere d'occhio

L'ecosistema Iliad conviene davvero: scopriamo le nuove offerte per la fibra e mobile.
Iliad Top 250 Plus e Fibra Super Veloce: le nuove offerte da tenere d'occhio
Telecomunicazioni
L'ecosistema Iliad conviene davvero: scopriamo le nuove offerte per la fibra e mobile.
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La convergenza tra rete fissa e mobile è ormai la strategia dominante nel mercato delle telecomunicazioni, che spesso nasconde tuttavia vincoli contrattuali o sconti temporanei. Iliad si svincola da tutto questo e applica la sua filosofia del prezzo bloccato per sempre a entrambe le soluzioni. Scegliere di affidare sia lo smartphone che la connessione di casa allo stesso operatore ti darà diversi vantaggi, a cominciare dallo sfruttamento di tecnologie di ultima generazione come il 5G e il WiFi 7 a un costo competitivo.

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I dettagli dell’offerta

L’architettura tariffaria proposta da Iliad si divide in due moduli interconnessi tra loro:

  • Mobile Top 250 Plus a 9,99 euro al mese: include 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati con un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro
  • Fibra Super Veloce a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro e costo di attivazione di 39,99 euro. Combinando le due offerte, dunque, avrai uno sconto di 4 euro sulla fibra dato che questa offerta è riservata in esclusiva agli utenti mobile Iliad con un’offerta voce e dati, appunto, da almeno 9,99 euro al mese.

L’offerta fissa include anche il router con tecnologia WiFi 7 di ultima generazione che ti aiuterà ad avere le migliori velocità di connessione, una gestione simultanea di decine di dispositivi connessi in casa, latenze dimezzate per il gaming online e una copertura del segnale più stabile e penetrante.

Naturalmente, sarai anche libero di scegliere di sottoscrivere la sola offerta Mobile Top 250 Plus, ma se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH sarebbe un peccato rinunciare a una fibra super veloce a questo prezzo.

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Pubblicato il 4 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
4 giu 2026
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