Iliad Top 170 Plus: a 7,99€ al mese è la tariffa a prezzo bloccato da scegliere

L’offerta Iliad Top 170 Plus è il giusto compromesso tra qualità, quantità e prezzo: a soli 7,99 euro al mese puoi avere un pacchetto completo che include 170 giga di connessione dati, minuti e SMS illimitati con la garanzia che il prezzo sarà questo per sempre. Non sono previste quindi rimodulazioni future.

I dettagli dell’offerta

Rivediamo quanto già accennato: il piano offre una soglia di 170 GB di navigazione internet sotto rete 4G e 4G+, un quantitativo ideale per lo streaming, il tethering occasionale e l’uso intensivo delle applicazioni principali senza temere di esaurire il traffico. Avrai anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile sia in Italia che in Europa e 17GB extra dedicati in modo esclusivo al roaming in Europa. Non mancano nemmeno le chiamate internazionali verso tanti numeri fissi.

Il costo dell’abbonamento è fissato a 7,99 euro al mese con l’impegno contrattuale da parte di Iliad di mantenere questo prezzo bloccato per sempre tutelandoti da qualsiasi futura rimodulazione al rialzo.

L’attivazione dell’offerta richiede un contributo una tantum a 9,99 euro per la SIM. La procedura di attivazione è gestibile direttamente online.