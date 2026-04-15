300 giga in 5G su rete TIM, minuti illimitati e 200 SMS: l'offerta Kena Mobile che sorprende

La nuova offerta lanciata da Kena Mobile è praticamente irresistibile: a soli 5,99 euro al mese puoi avere infatti un pacchetto completo che include 300 giga in 5G con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. In più, i costi di ingresso sono azzerati visto che non dovrai pagare l’attivazione né la consegna della SIM.

I dettagli dell’offerta

La promozione è riservata ai clienti che decidono di passare il loro numero da Iliad, Coop, PosteMobile e altri operatori virtuali oppure decidono semplicemente di attivarne uno nuovo.

Quel che è certo è che con Kena Mobile avrai la massima copertura: grazie a una infrastruttura che si appoggia alla rete TIM coprirai il 99% della popolazione e potrai navigare in 5G fino a 250 Mbps, una velocità non scontata dato che molti operatori prevedono solitamente un blocco a soli 30 Mbps. Avrai anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e 200 SMS.

L’attivazione è gratuita, compresa la consegna della SIM, e puoi completare l’intera procedura online. Addirittura, se hai uno smartphone compatibile, puoi richiedere anche il formato eSIM: una SIM virtuale da installare sul tuo dispositivo e che sarà pronta nel giro di poche ore senza dover attendere la consegna di quella fisica.

La tua offerta sarà gestibile interamente dall’app Kena Mobile, da cui potrai verificare il credito, i giga residui e riattivare l’offerta in anticipo nel caso dovessi consumare prima del rinnovo mensile i tuoi dati.