 300 giga in 5G su rete TIM, minuti illimitati e 200 SMS: l'offerta Kena Mobile che sorprende
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300 giga in 5G su rete TIM, minuti illimitati e 200 SMS: l'offerta Kena Mobile che sorprende

L'operatore virtuale che si appoggia su rete TIM lancia un'offerta da paura a soli 5,99 euro al mese.
300 giga in 5G su rete TIM, minuti illimitati e 200 SMS: l'offerta Kena Mobile che sorprende
Telecomunicazioni 5g
L'operatore virtuale che si appoggia su rete TIM lancia un'offerta da paura a soli 5,99 euro al mese.

La nuova offerta lanciata da Kena Mobile è praticamente irresistibile: a soli 5,99 euro al mese puoi avere infatti un pacchetto completo che include 300 giga in 5G con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. In più, i costi di ingresso sono azzerati visto che non dovrai pagare l’attivazione né la consegna della SIM.

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I dettagli dell’offerta

La promozione è riservata ai clienti che decidono di passare il loro numero da Iliad, Coop, PosteMobile e altri operatori virtuali oppure decidono semplicemente di attivarne uno nuovo.

Quel che è certo è che con Kena Mobile avrai la massima copertura: grazie a una infrastruttura che si appoggia alla rete TIM coprirai il 99% della popolazione e potrai navigare in 5G fino a 250 Mbps, una velocità non scontata dato che molti operatori prevedono solitamente un blocco a soli 30 Mbps. Avrai anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e 200 SMS.

L’attivazione è gratuita, compresa la consegna della SIM, e puoi completare l’intera procedura online. Addirittura, se hai uno smartphone compatibile, puoi richiedere anche il formato eSIM: una SIM virtuale da installare sul tuo dispositivo e che sarà pronta nel giro di poche ore senza dover attendere la consegna di quella fisica.

La tua offerta sarà gestibile interamente dall’app Kena Mobile, da cui potrai verificare il credito, i giga residui e riattivare l’offerta in anticipo nel caso dovessi consumare prima del rinnovo mensile i tuoi dati.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 apr 2026
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