Iliad Giga 250: ecco la promozione da attivare oggi a occhi chiusi

Passa a Iliad con questa nuova offerta che rappresenta il perfetto punto di incontro tra convenienza, quantità e qualità del pacchetto e soprattutto la garanzia di un tariffario senza rimodulazioni. Con Giga 250 puoi avere 250 giga in 5G con minuti e SMS illimitati in Italia e nell’Unione Europea a soli 11,99 euro al mese per sempre. Il piano mette a disposizione anche 18GB dedicati per il roaming europeo e chiamate illimitate verso i mobili di USA e Canada e di molti fissi internazionali.

Parliamo di un’offerta tutto compreso che ti permetterà di sfruttare anche la connettività 5G di ultima generazione a un prezzo a dir poco competitivo. I 250 GB di navigazione comprendono infatti la navigazione sotto rete 4G/4G+ e 5G (nelle aree coperte e con un dispositivo compatibile). Superati i 250GB la navigazione si blocca per evitare addebiti, ma potrai continuare a navigare previo consenso a 90 centesimi ogni 100MB.

Come detto in apertura, avrai anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa e un plafond aggiuntivo di 18GB extra dedicati esclusivamente alla navigazione nei paesi dell’Unione Europea senza dover pagare costose tariffe di roaming. A completare l’offerta ecco i minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Canada e Stati Uniti.

L’offerta ha un costo mensile fisso di 11,99 euro e la promessa contrattuale del prezzo bloccato per sempre, quindi senza rimodulazioni e soprattutto senza vincoli di permanenza.