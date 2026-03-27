 Iliad Giga 250: ecco la promozione da attivare oggi a occhi chiusi
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Iliad Giga 250: ecco la promozione da attivare oggi a occhi chiusi

La tariffa mobile senza vincoli per navigare in 5G a un prezzo imbattibile: scopri Iliad Giga 250.
Iliad Giga 250: ecco la promozione da attivare oggi a occhi chiusi
Telecomunicazioni 5g
La tariffa mobile senza vincoli per navigare in 5G a un prezzo imbattibile: scopri Iliad Giga 250.

Passa a Iliad con questa nuova offerta che rappresenta il perfetto punto di incontro tra convenienza, quantità e qualità del pacchetto e soprattutto la garanzia di un tariffario senza rimodulazioni. Con Giga 250 puoi avere 250 giga in 5G con minuti e SMS illimitati in Italia e nell’Unione Europea a soli 11,99 euro al mese per sempre. Il piano mette a disposizione anche 18GB dedicati per il roaming europeo e chiamate illimitate verso i mobili di USA e Canada e di molti fissi internazionali.

Attiva l’offerta Iliad

iliad offerta 250 GB

Parliamo di un’offerta tutto compreso che ti permetterà di sfruttare anche la connettività 5G di ultima generazione a un prezzo a dir poco competitivo. I 250 GB di navigazione comprendono infatti la navigazione sotto rete 4G/4G+ e 5G (nelle aree coperte e con un dispositivo compatibile). Superati i 250GB la navigazione si blocca per evitare addebiti, ma potrai continuare a navigare previo consenso a 90 centesimi ogni 100MB.

Come detto in apertura, avrai anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa e un plafond aggiuntivo di 18GB extra dedicati esclusivamente alla navigazione nei paesi dell’Unione Europea senza dover pagare costose tariffe di roaming. A completare l’offerta ecco i minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Canada e Stati Uniti.

Attiva l’offerta Iliad

L’offerta ha un costo mensile fisso di 11,99 euro e la promessa contrattuale del prezzo bloccato per sempre, quindi senza rimodulazioni e soprattutto senza vincoli di permanenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 mar 2026
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