Very Mobile batte tutti: 200 giga in 5G e minuti illimitati a soli 6,99€ al mese

Una delle promozioni più aggressive e trasparenti nel panorama degli operatori virtuali è quella presentata da Very Mobile: a soli 6,99 euro al mese ti offre infatti un generoso pacchetto da 200 giga di traffico dati con 5G incluso insieme a minuti e SMS illimitati, con una copertura garantita per il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. In pratica, prende ovunque.

L’offerta è riservata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e di altri operatori virtuali ed è a zero sorprese: sono bloccati i consumi imprevisti a pagamento, non ci sono oneri nascosti per il cambio di offerta e soprattutto nessuna rimodulazione in futuro. Paghi 6,99 euro al mese per questo pacchetto per sempre.

Oltre a quanto ti abbiamo detto, avrai anche 10,5 giga extra dedicati esclusivamente alla navigazione nei paesi dell’Unione Europea, naturalmente con la possibilità di sfruttare minuti e SMS inclusi nel piano senza alcun sovrapprezzo.

Le modalità di attivazione sono semplificate: puoi attivare la SIM comodamente online con spedizione gratuita, recarti presso uno degli oltre 3.000 punti vendita fisici sparsi sul territorio italiano oppure optare per il formato eSIM, ancora più comodo dato che ti richiederà soltanto di seguire una procedura di configurazione sul tuo smartphone compatibile. Infine, il primo mese è gratuito, rendendo l’offerta di attacco praticamente imbattibile.