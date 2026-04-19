Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile

Se sei stanco delle offerte telefoniche che cambiano prezzo dopo pochi mesi, questa proposta va nella direzione opposta. Qui trovi una tariffa chiara, senza costi nascosti e soprattutto senza aumenti nel tempo. Con la TOP 300 PLUS, Iliad punta su un approccio semplice: quello che paghi oggi resterà identico anche negli anni a venire.

iliad TOP 300 PLUS: tanti giga, zero sorprese e prezzo fisso

Entrando nel dettaglio, l’offerta include un pacchetto molto completo: 300 GB di traffico dati su rete 4G, 4G+ e 5G, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e nei Paesi europei. In più, hai 25 GB dedicati al roaming in Europa, ideali se viaggi spesso e vuoi restare connesso senza pensieri. Sono incluse anche chiamate illimitate verso diversi numeri fissi internazionali e verso Stati Uniti e Canada, una soluzione utile se hai contatti personali o di lavoro all’estero.

L’attivazione è rapida e intuitiva: puoi fare tutto online in pochi minuti dal sito ufficiale iliad. Inserisci i tuoi dati, scegli il metodo di pagamento e ricevi la SIM direttamente a casa, già pronta all’uso, senza bisogno di recarti in negozio. Uno dei punti di forza è la facilità di attivazione. Puoi completare tutto online in pochi minuti, senza file, senza documenti complicati e senza perdite di tempo. La procedura è guidata passo dopo passo e adatta anche a chi non è particolarmente esperto: inserisci i tuoi dati, scegli il metodo di pagamento e in pochi clic hai fatto. In alternativa, puoi utilizzare le Simbox automatiche presenti sul territorio per attivare la SIM in modo rapido e autonomo. In entrambi i casi, ricevi o ritiri la SIM già pronta all’uso, senza attese inutili. Questa offerta si distingue per la sua stabilità: 11,99€ al mese, senza aumenti futuri. Un costo fisso che ti permette di sapere sempre quanto spenderai, senza brutte sorprese.