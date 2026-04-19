 Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile
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Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile

Offerta iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G, minuti illimitati e prezzo fisso a 11,99€ al mese. Scopri tutti i vantaggi e quanto è facile attivarla.
Iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G a 11,99€ con prezzo fisso è imperdibile
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Offerta iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G, minuti illimitati e prezzo fisso a 11,99€ al mese. Scopri tutti i vantaggi e quanto è facile attivarla.

Se sei stanco delle offerte telefoniche che cambiano prezzo dopo pochi mesi, questa proposta va nella direzione opposta. Qui trovi una tariffa chiara, senza costi nascosti e soprattutto senza aumenti nel tempo. Con la TOP 300 PLUS, Iliad punta su un approccio semplice: quello che paghi oggi resterà identico anche negli anni a venire.

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iliad TOP 300 PLUS: tanti giga, zero sorprese e prezzo fisso

Entrando nel dettaglio, l’offerta include un pacchetto molto completo: 300 GB di traffico dati su rete 4G, 4G+ e 5G, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e nei Paesi europei. In più, hai 25 GB dedicati al roaming in Europa, ideali se viaggi spesso e vuoi restare connesso senza pensieri. Sono incluse anche chiamate illimitate verso diversi numeri fissi internazionali e verso Stati Uniti e Canada, una soluzione utile se hai contatti personali o di lavoro all’estero.

L’attivazione è rapida e intuitiva: puoi fare tutto online in pochi minuti dal sito ufficiale iliad. Inserisci i tuoi dati, scegli il metodo di pagamento e ricevi la SIM direttamente a casa, già pronta all’uso, senza bisogno di recarti in negozio. Uno dei punti di forza è la facilità di attivazione. Puoi completare tutto online in pochi minuti, senza file, senza documenti complicati e senza perdite di tempo. La procedura è guidata passo dopo passo e adatta anche a chi non è particolarmente esperto: inserisci i tuoi dati, scegli il metodo di pagamento e in pochi clic hai fatto. In alternativa, puoi utilizzare le Simbox automatiche presenti sul territorio per attivare la SIM in modo rapido e autonomo. In entrambi i casi, ricevi o ritiri la SIM già pronta all’uso, senza attese inutili. Questa offerta si distingue per la sua stabilità: 11,99€ al mese, senza aumenti futuri. Un costo fisso che ti permette di sapere sempre quanto spenderai, senza brutte sorprese.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 apr 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
19 apr 2026
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