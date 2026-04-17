Con le eSIM Saily hai Giga Illimitati Senza Roaming e Protezione Totale

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Con la eSIM Saily Ultra hai giga illimitati fino a 1 Mbps e tantissimi vantaggi oltre che tantissime funzioni incluse. Ad esempio hai accesso alle lounge aeroportuali, al servizio di fast-track. Goditi benefit per volo in ritardo, un buono Uber da 5 dollari ogni mese e strumenti avanzati per la sicurezza online tra cui NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni. Cambia anche posizione virtuale ogni volta che vuoi e blocca gli annunci fastidiosi. Scegli adesso uno dei 3 piani ultra disponibili.
- Ultra Standard con 5GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
- Ultra Plus con 10GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
- Ultra Premium con 30GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
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