Con le eSIM Saily hai Giga Illimitati Senza Roaming e Protezione Totale

Viaggia sempre connesso e con il massimo della sicurezza e della privacy grazie alle eSIM Saily che offrono giga illimitati senza roaming all’estero e una protezione totale completa. Cosa stai aspettando? Organizza adesso il tuo prossimo viaggio. Scegli Ultra, il piano perfetto per te. Sfrutta adesso il nostro coupon PUNTO10 per ottenere il 10% di sconto immediato.

Con Ultra hai un piccolo costo mensile e zero limiti per viaggiare sempre connesso a internet con la migliore connessione disponibile e 121 destinazioni coperte!

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Bangladesh

Belgio

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Cambogia

Canada

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Corea del Sud

Costa Rica

Croazia

Danimarca

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Fiji

Filippine

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibilterra

Giordania

Grecia

Guadalupa

Guam

Guatemala

Guernsey

Guyana francese

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iraq

Irlanda

Islanda

Isole Faroe

Israele

Italia

Jersey

Kazakistan

Kosovo

Kuwait

La Riunione

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Malaysia

Malta

Marocco

Martinica

Mauritius

Messico

Moldavia

Monaco

Montenegro

Mozambico

Nicaragua

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Polonia

Porto Rico

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Democratica Popolare Del Laos

Repubblica Dominicana

Romania

Ruanda

Saint Martin

Saint-Barthélemy

Samoa

Serbia

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Stati Uniti

Sudafrica

Svezia

Svizzera

Tailandia

Taiwan

Tanzania

Tunisia

Turchia

Ucraina

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Vietnam

I 3 piani Ultra con la eSIM Saily

Con la eSIM Saily Ultra hai giga illimitati fino a 1 Mbps e tantissimi vantaggi oltre che tantissime funzioni incluse. Ad esempio hai accesso alle lounge aeroportuali, al servizio di fast-track. Goditi benefit per volo in ritardo, un buono Uber da 5 dollari ogni mese e strumenti avanzati per la sicurezza online tra cui NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni. Cambia anche posizione virtuale ogni volta che vuoi e blocca gli annunci fastidiosi. Scegli adesso uno dei 3 piani ultra disponibili.

Ultra Standard con 5GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.

di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps. Ultra Plus con 10GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.

di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps. Ultra Premium con 30GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.

Inserisci il nostro coupon PUNTO10 per ottenere il 10% di sconto!