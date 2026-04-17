 Con le eSIM Saily hai Giga Illimitati Senza Roaming e Protezione Totale
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Con le eSIM Saily hai Giga Illimitati Senza Roaming e Protezione Totale

Grazie alle eSIM Saily puoi avere Giga Illimitati Senza Roaming quando sei in viaggio e inclusa anche una protezione totale con privacy.
Con le eSIM Saily hai Giga Illimitati Senza Roaming e Protezione Totale
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Grazie alle eSIM Saily puoi avere Giga Illimitati Senza Roaming quando sei in viaggio e inclusa anche una protezione totale con privacy.
Saily - Canva

Viaggia sempre connesso e con il massimo della sicurezza e della privacy grazie alle eSIM Saily che offrono giga illimitati senza roaming all’estero e una protezione totale completa. Cosa stai aspettando? Organizza adesso il tuo prossimo viaggio. Scegli Ultra, il piano perfetto per te. Sfrutta adesso il nostro coupon PUNTO10 per ottenere il 10% di sconto immediato.

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I 3 piani Ultra con la eSIM Saily

Con la eSIM Saily Ultra hai giga illimitati fino a 1 Mbps e tantissimi vantaggi oltre che tantissime funzioni incluse. Ad esempio hai accesso alle lounge aeroportuali, al servizio di fast-track. Goditi benefit per volo in ritardo, un buono Uber da 5 dollari ogni mese e strumenti avanzati per la sicurezza online tra cui NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni. Cambia anche posizione virtuale ogni volta che vuoi e blocca gli annunci fastidiosi. Scegli adesso uno dei 3 piani ultra disponibili.

  • Ultra Standard con 5GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
  • Ultra Plus con 10GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
  • Ultra Premium con 30GB di dati ultra veloci e giga illimitati fino a 1 Mbps.
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Pubblicato il 17 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 apr 2026
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