Risparmia 48€ all'anno con Iliad Box, la vera 100% Fibra

Cerchi la vera 100% Fibra? Allora non perderti questa incredibile offerta. Iliad Box è in grado di assicurarti una connessione veloce e stabile a casa tua. Finalmente non dovrai pagare per la Fibra e avere una velocità in download più bassa di quella del tuo piano telefonico cellulare. Attiva adesso la promozione a soli 21,99 euro, invece di 25,99 euro.

Grazie a questa offerta risparmi 48 euro all’anno! Si tratta di un’opportunità incredibilmente vantaggiosa per chi vuole navigare ultra veloce e godersi le sue passioni connesse. Ti ricordiamo che questo prezzo è disponibile solo per tutti gli utenti Mobile Iliad con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico. Cosa aspetti? Se non lo hai ancora fatto passa a Iliad e approfitta del doppio risparmio.

Iliad Box in super offerta speciale

Con Iliad Box non solo risparmi, ma ti assicuri un’offerta di qualità per navigare veloce e dire addio allo streaming con buffering. Attiva adesso la promozione a soli 21,99 euro, anziché 25,99 euro. Il ricco bundle include:

connessione dati illimitata 100% Fibra Ottica FTTH Super Veloce;

100% Fibra Ottica FTTH Super Veloce; Modem IliadBox con tecnologia WiFi 7 in comodato d’uso gratuito;

con tecnologia WiFi 7 in comodato d’uso gratuito; chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali; App IliadBox Connect per gestire la tua rete e le tue offerte in modo smart.

Ricordati che se ti trovi nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON avrai una velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet e una velocità in upload fino a 700 Mbit/s. Invece, se ti trovi nelle aree coperte da tecnologia FTTH GPON avrai una velocità in download fino a 2,5 Gbit/s e una velocità in upload fino a 500 Mbit/s.

Nelle aree bianche, invece, avrai una velocità in download fino a 1 Gbit/s e una velocità in upload fino a 300 Mbit/s. Insomma, tutti dati incredibili assicurati dalla tua nuova Iliad Box.