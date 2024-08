Problemi di rete? Passa alla fibra di Iliad con tecnologia avanzata

I problemi di rete stanno diventando il tuo incubo quotidiano e sei in cerca di una soluzione definitiva? È il momento di considerare il passaggio alla fibra ottica di Iliad. Questa azienda, già famosa per aver stravolto il mercato della telefonia mobile con tariffe trasparenti e competitive, offre ora un servizio di fibra ottica FTTH che non ti lascerà deluso.

Iliad ha lanciato infatti un’offerta innovativa che promette velocità e affidabilità senza paragoni. Grazie alla tecnologia avanzata, avrai accesso a una connessione stabile e veloce, che arriva fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte dalla tecnologia EPON. Anche nelle zone servite dalla tecnologia GPON, la velocità resta rispettabile con un download fino a 2,5 Gbit/s.

Problemi di rete? La soluzione è Iliad Fibra

Iliad ha fatto un ulteriore passo avanti lanciando il router Iliadbox con Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard wireless, incluso in comodato d’uso gratuito. Questo router è una macchina progettata per garantire stabilità della connessione e alte prestazioni, anche con molteplici dispositivi collegati contemporaneamente. Perfetto per lavorare da casa o per le serate sulla tua piattaforma di streaming preferita.

Il router Iliadbox è dotato di funzionalità avanzate. Ha un pulsante ON/OFF per spegnerlo senza dover staccare la spina e una modalità Sleeping che aiuta a ridurre il consumo energetico. Sa la tua abitazione è grande, puoi richiedere ripetitore Wi-Fi per portare il segnale ovunque. C’è anche la protezione dati McAfee Multi Access, disponibile a costo ridotto.

Anche dal punto di vista economico, Iliad ha pensato ai suoi clienti mobili, offrendo uno sconto che farà gola a molti. Se già possiedi un piano tariffario di almeno 9,99€ al mese, puoi avere la fibra a soli 21,99€ al mese anziché 25,99€, con la tariffa bloccata “per sempre”. Anche i nuovi clienti che combinano l’offerta mobile con quella della fibra possono usufruire di questa promozione.

Passa subito alla fibra di Iliad e dimentica i tuoi problemi di rete. Proverai un’esperienza di navigazione come mai in vita tua.