Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre

Iliad sta già pensando al back to school con questa strepitosa offerta che puoi attivare fino alle ore 15 del 18 settembre. Insomma, diciamo che hai tempo, ma perché aspettare? Parliamo di un pacchetto che include 150GB, minuti e SMS illimitati, e con 20GB extra da utilizzare in roaming europeo, che sarà tuo a 7,99 euro al mese per sempre. Senza sorprese. Senza rincari non annunciati.

I dettagli dell’offerta

L’offerta mette a tua disposizione 150GB da utilizzare in 4G o 4G+, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa. Inoltre, si aggiungono 20GB dedicati per il roaming europeo, quindi se stai programmando un viaggio avrai anche internet per continuare a navigare sui social e farti sentire con amici e parenti a casa.

Non finisce qui perché l’offerta include anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, permettendoti di rimanere in contatto con persone a cui vuoi bene lontane da casa. In più, il pacchetto include tutta una serie di servizi accessori ma senza dubbio utili come la funzione “Mi Richiami”, Hotspot, la portabilità del tuo numero esistente e un’app da cui gestire tutta la tua offerta.

La promozione è attivabile online entro le ore 15 del 18 settembre e ha un costo di attivazione SIM di soli 9,99 euro.