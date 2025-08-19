 Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre

Clamorosa nuova offerta Iliad con cui avere internet, minuti e SMS illimitati a meno di 8 euro al mese.
Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre
Telecomunicazioni
Clamorosa nuova offerta Iliad con cui avere internet, minuti e SMS illimitati a meno di 8 euro al mese.

Iliad sta già pensando al back to school con questa strepitosa offerta che puoi attivare fino alle ore 15 del 18 settembre. Insomma, diciamo che hai tempo, ma perché aspettare? Parliamo di un pacchetto che include 150GB, minuti e SMS illimitati, e con 20GB extra da utilizzare in roaming europeo, che sarà tuo a 7,99 euro al mese per sempre. Senza sorprese. Senza rincari non annunciati.

Attiva l’offerta Iliad

I dettagli dell’offerta

L’offerta mette a tua disposizione 150GB da utilizzare in 4G o 4G+, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa. Inoltre, si aggiungono 20GB dedicati per il roaming europeo, quindi se stai programmando un viaggio avrai anche internet per continuare a navigare sui social e farti sentire con amici e parenti a casa.

Non finisce qui perché l’offerta include anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, permettendoti di rimanere in contatto con persone a cui vuoi bene lontane da casa. In più, il pacchetto include tutta una serie di servizi accessori ma senza dubbio utili come la funzione “Mi Richiami”, Hotspot, la portabilità del tuo numero esistente e un’app da cui gestire tutta la tua offerta.

Attiva l’offerta Iliad

La promozione è attivabile online entro le ore 15 del 18 settembre e ha un costo di attivazione SIM di soli 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€

La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€
Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi

Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi
Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto

Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto
ho. Mobile: 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€

La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€
Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi

Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi
Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto

Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto
ho. Mobile: 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti