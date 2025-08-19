La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€

In vacanza non ti risparmi: ti piace condividere informazioni, caricare foto sui social, e interagire in tempo reale con i tuoi amici. C’è solo un problema: all’estero il roaming potrebbe rovinare i tuoi piani di condivisione! Per questo esiste Saily, l’eSIM di NordVPN che ti risolve qualsiasi problema con piani personalizzati per oltre 200 paesi… senza dover cambiare la tua SIM!

Il tutto avviene in maniera virtuale e immediata, e parte da costi veramente irrisori a seconda del paese di destinazione. Resta connesso senza stress e senza pensieri con Saily: scopri di seguito le caratteristiche e approfondisci sul sito ufficiale.

Connessi da subito e tanti vantaggi

Con Saily viaggi senza mai perdere la connessione: che tu debba caricare le foto delle vacanze, orientarti con le mappe o controllare le email, internet è sempre a portata di mano.

Piani flessibili e convenienti : si parte da soli 2,99 dollari per le mete più richieste.

: si parte da soli 2,99 dollari per le mete più richieste. Un’unica eSIM per il mondo intero : niente più cambi complicati, basta scegliere il piano direttamente dall’app, anche quando cambi Paese.

: niente più cambi complicati, basta scegliere il piano direttamente dall’app, anche quando cambi Paese. Online all’istante : appena atterri sei già connesso, senza code agli sportelli o configurazioni noiose.

: appena atterri sei già connesso, senza code agli sportelli o configurazioni noiose. Offerte estive: -5% su tutti i pacchetti a partire da 10 GB, inclusi quelli illimitati.

Cashback intelligente:

+5% di crediti extra per i piani superiori ai 10 GB.

+3% di crediti per quelli più piccoli.

I crediti accumulati si trasformano in sconti per le ricariche future: più viaggi, più risparmi. Con Saily navighi ovunque: dall’Asia alle Americhe fino alle destinazioni europee non incluse nel tuo piano di roaming. E grazie al supporto clienti 24/7 e alle notifiche smart che ti avvisano quando i dati stanno per terminare, puoi goderti il viaggio senza pensieri. Quest’estate lascia a terra i costi del roaming: con Saily viaggi leggero e connesso, sempre al miglior prezzo.