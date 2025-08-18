Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi

La nuova offerta Lyca Mobile è sicuramente la protagonista di questa prima settimana post-Ferragosto. Adesso che ci avviciniamo al rientro dalle ferie e alla vita di tutti i giorni che riprenderà a settembre, almeno per la maggior parte di noi, potrai ripartire con un piano che ti offre ben 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. E il bello è che i primi due mesi di rinnovo sono completamente gratuiti.

I dettagli dell’offerta

La promozione va attivata esclusivamente online a questo indirizzo. Come ti abbiamo anticipato, una volta fatto riceverai una SIM con cui potrai navigare alla velocità del 5G (se possiedi un dispositivo compatibile, altrimenti in 4G) con ben 150 giga al mese, minuti e SMS illimitati. Inoltre, avrai anche 8 giga di roaming da sfruttare nei paesi dell’Unione Europea.

L’ulteriore grande vantaggio è dato dal fatto che, dopo aver pagato il primo mese, i primi due rinnovi saranno gratuiti. Di fatto tornerai a pagare soltanto dal quarto mese in poi, sempre alla stessa tariffa di attivazione, senza brutte sorprese.

L’offerta è valida se porti il tuo numero da qualsiasi operatore e potrai gestirla direttamente dall’app installabile sul tuo smartphone: da qui potrai verificare i giga e il credito residuo, eventuali nuove offerte a te riservate e molto altro ancora.