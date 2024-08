La fibra di Iliad con router Wi-Fi 7 risolve i problemi di disconnessione

La fibra di Iliad è ciò che serviva per spazzare via ogni malumore legato ai malfunzionamenti della connessione di rete. Dopo aver sbaragliato il settore della telefonia mobile, il provider si è da tempo lanciato anche in quello di rete fissa, proponendo adesso il router Wi-Fi 7, dispositivo super tecnologico che sfrutta al massimo la fibra ottica. Il prezzo? Anche se ritoccato in alto, resta comunque uno dei più bassi in Italia.

Fibra Iliad con router Wi-Fi 7: la fine dei rallentamenti

Una connessione che gira al massimo è fondamentale per qualsiasi cosa tu faccia. Iliad risolve i problemi di disconnessione grazie alla nuovissima tecnologia integrata nel modem Iliadbox. Disponibile in comodato d’uso, trasforma la navigazione da veloce a velocissima.

Per quanto riguarda la velocità della fibra in sé, se ti trovi in un’area coperta dalla tecnologia FTTH EPON, navigherai fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload. In zona con FTTH GPON, invece, il download arriva fino a 2,5 Gbit/s e l’upload fino a 500 Mbit/s.

Ora parliamo di costo. La fibra di Iliad, con tanto di modem incluso, costa soltanto 21,99 euro al mese se hai un piano mobile di almeno 9,99 euro al mese. Per sottoscrivere l’abbonamento, non devi fare altro che visitare il sito ufficiale di Iliad, verificare la copertura nella tua zona e, se tutto quadra, attivare l’offerta. In men che non si dica il nuovo modem arriverà a casa tua.

Insomma, con Iliad, la connessione diventa finalmente una gioia senza fine, e il router Wi-Fi 7 è il tuo nuovo migliore amico digitale.