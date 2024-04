Telegram 10.12: oltre 15 nuove funzionalità

Come promesso due settimane fa, la software house ha annunciato oltre 15 nuove funzionalità con la versione 10.12 di Telegram per Android e iOS. Alcune di esse riguardano profilo, canali e strumenti di moderazione. Tre sono riservate agli utenti Premium. Il CEO Pavel Durov ha comunicato che l’app ha superato i 900 milioni di utenti al mese.

Tante novità per Telegram

Nelle impostazioni di Telegram è ora presente la sezione Il mio profilo che permette di vedere come il profilo appare agli altri utenti e di modificare tutte le informazioni. È possibile aggiungere la data di nascita che verrà mostrata solo ai contatti per impostazione predefinita. Il giorno del compleanno verrà indicato con un banner nell’elenco delle chat.

Nella pagina del profilo è possibile fissare fino a tre storie e aggiungere il canale personale. Vengono inoltre mostrati gli username collezionabili collegati all’account. Nell’interfaccia di ricerca è ora presente la scheda Canali con i canali seguiti e quelli suggeriti con argomenti simili.

Nella chat singole o di gruppo è possibile condividere la posizione in tempo reale. Un’opzione permette di scegliere per quanto tempo deve essere visualizzata. Con la nuova app sono state inoltre aggiunte le notifiche per le reazioni a messaggi e storie. Gli amministratori dei canali possono invece scegliere il numero massimo di tipi di reazioni per i post.

Altre novità incluse in Telegram 10.12 sono la visualizzazione della foto del profilo nei messaggi inoltrati, un nuovo menu che consente agli amministratori dei gruppi di eseguire più azioni di moderazione contemporaneamente e miglioramenti per le azioni recenti effettuate dagli amministratori dei gruppi.

Tre novità sono riservate agli abbonati Premium: emoji animate nei sondaggi, la possibilità di visualizzare i messaggi sponsorizzati nei canali e l’attivazione della modalità Stealth nell’elenco delle chat per nascondere le visualizzazioni recenti delle storie. Su Telegram Desktop è stato infine aggiunto il supporto per l’apertura rapida dei siti web nell’app.