Gemini nel pannello laterale di Google Chat

Dopo Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive è arrivato il turno di Google Chat. L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità di Gemini nel pannello laterale del servizio. L’integrazione del chatbot è tuttavia disponibile solo per gli abbonati a Google Workspace con i relativi add-on.

Come funziona Gemini in Google Chat

Gemini era già disponibile in Google Chat da fine ottobre. Gli utenti possono cliccare su un pulsante per generare un riassunto con elenco puntato delle conversazioni di gruppo non lette nella visualizzazione Home (anche per spazi e threads).

Da ieri sera è disponibile un’altra modalità che permette di migliorare la collaborazione. Cliccando sull’icona Gemini in alto a destra (vicino a quella delle impostazioni) viene aperto un pannello laterale, in cui il chatbot scrive le risposte, come si può vedere nella seguente immagine.

Gli utenti possono sfruttare Gemini per chiedere di generare un riassunto dello spazio o della conversazione e un elenco di azioni. Il chatbot può inoltre rispondere a specifiche domande. Al momento c’è però una limitazione. Gemini può riassumere solo i messaggi nelle conversazioni visualizzate. Non può riassumere l’intera cronologia delle conversazioni o analizzare il contenuto della casella Gmail e i file in Google Drive.

Il rollout è iniziato ieri sera e verrà completato entro i prossimi 15 giorni. La funzionalità è accessibile agli abbonati Workspace con add-on Gemini Business, Enterprise, Education e Education Premium. Anche gli utenti con account Google personale possono invece utilizzare la nuova impostazione che consente di modificare la densità degli elementi sullo schermo (confortevole o compatta).