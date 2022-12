Windows 11: schede anche per NotePad (Blocco Note)

Non solo per File Explorer (Esplora File): le schede potrebbero arrivare presto anche su NotePad, sempre all’interno di Windows 11. A rivelarlo è uno screenshot condiviso in modo più o meno accidentale da un dipendente di Microsoft e visibile qui sotto. La spiegazione allegata non lascia dubbi o spazio a interpretazioni.

NotePad (Blocco Note) di Windows 11 accoglierà le schede

Disponibile dall’inizio di quest’anno in una versione completamente inedita e interamente riprogettata grazie all’introduzione dell’engine RichEdit, il Blocco Note rimane un software molto utile e impiegato da un gran numero di persone per scrivere appunti, promemoria e non solo. Il suo minimalismo e il suo impatto del tutto trascurabile sulle risorse di sistema lo rendono ancora oggi ottimo per chi desidera creare o modificare rapidamente un testo, senza particolari esigenze in termine di formattazione. Alleghiamo di seguito l’immagine che anticipa l’arrivo della nuova funzionalità, accompagnata da un avviso che recita Confidenziale: on discutere le feature o catturare screenshot evidentemente ignorato.

Scheda 2 – Apertura di un altro file in una nuova scheda.

A condividerla è stato un Senior Product Manager di Microsoft, su Twitter, rimuovendola entro pochi minuti dalla pubblicazione, ma non abbastanza velocemente per evitare che qualcuno la notasse, la salvasse e la rimbalzasse a sua volta a tutti.

Come sempre accade in questi casi, prima di arrivare su tutti i PC, la caratteristica sarà sottoposta a una necessaria fase di test. È dunque lecito attendersi di vederla presto all’interno di una versione del sistema operativo destinata agli Insider, così da poter raccogliere i feedback utili al suo perfezionamento prima di un rollout su scala globale.

Il supporto alla navigazione in schede per Esplora File è stato introdotto ufficialmente nel mese di ottobre grazie al rilascio dell’aggiornamento Moment 1 per Windows 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.