Windows 11: in arrivo il controllo RGB nativo

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Microsoft intende implementare un sistema di controllo per l’illuminazione RGB dei componenti dei computer nativo e integrato in Windows 11. Si tratta di una pratica assai diffusa nel mondo del gaming e che di certo potrebbe fare la gioia di molti, evitando di dover per forza ricorrere a soluzioni esterne.

Windows 11: nuova impostazione integrata per il controllo RGB

I primi “segnali” al riguardo provengono dall’ultima versione di anteprima di Windows 11 del Dev Channel. Si tratta di una nuova sottosezione, denominata Illuminazione, nella sezione Personalizzazione dell’app Impostazioni, come visibile pure osservando il seguente screenshot.

Occorre tuttavia tenere presente che al momento la pagina delle impostazioni in questione è nascosta e per attivarla bisogna usare il softrware di tweaking ViveTool, andando a impartire i seguenti comandi appositi e procedendo poi con il riavvio del computer per fare in modo che i cambiamenti apportati vengano effettivamente applicati.

vivetool /enable /id:41355275 vivetool /enable /id:35262205

Da tenere a mente che le funzionalità non annunciate sono spesso eccessivamente grezze, instabili o comunque a stento fruibili. Di conseguenza, prima di attivare ed eventualmente usare la nuova feature in questione è sempre consigliabile, al fine di evitare qualsiasi problema, di effettuare il backup dei dati importanti presenti sul computer, in maniera tale da potervi sempre e comunque accedere qualora dovesse rivelarsi necessario. L’utilizzo di Windows 11 stabile è il modo migliore per garantire che il sistema rimanga il più possibile privo di bug (o quasi!).

