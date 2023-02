Microsoft Edge 110 e nuove build di Windows 11

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge 110 per Windows, macOS e Linux. La nuova versione del browser include tre principali novità, oltre a due patch di sicurezza. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato due build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider e l’aggiornamento per il Windows Subsystem for Android (WSA) con diversi miglioramenti.

Le tre novità di Edge 110 sono rivolte principalmente agli amministratori IT. La prima riguarda la funzionalità Immersive Reader (Lettura immersiva). Grazie a due nuove policy è possibile attivare/disattivare le opzioni Grammar Tools e Picture Dictionary.

La seconda novità riguarda la sincronizzazione dei dati (password, preferiti, cronologia, schede aperte, impostazioni, app, estensioni e raccolte. Una specifica policy permette di attivare/disattivare la sincronizzazione per gli utenti che usano Azure Active Directory. Infine, gli amministratori possono usare una policy per attivare la funzionalità Drop nella barra laterale che permette di inviare file e appunti ad altri dispositivi.

Come è noto, Bing è il motore di ricerca predefinito di Edge. Presto sarà possibile utilizzare la versione basata su ChatGPT. Microsoft ha comunicato che in appena 48 ore sono arrivate oltre un milione di richieste attraverso la lista di attesa.

We're humbled and energized by the number of people who want to test-drive the new AI-powered Bing! In 48 hours, more than 1 million people have joined the waitlist for our preview. If you would like to join, go to https://t.co/4sjVvMSfJg! pic.twitter.com/9F690OWRDm

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 9, 2023