Windows 11: indicatore VPN e altre novità in arrivo

Microsoft ha annunciato la disponibilità di tre nuove build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Per il canale Dev c’è la build 25252 che introduce una nuova icona per le VPN e possibili modifiche estetiche al campo di ricerca nella barra delle applicazioni. Le due build 22621.1020 e 22623.1020 del canale Beta includono invece diverse novità, tra cui il supporto per nuovi display Braille.

Novità della build 25252

Le versioni preliminari di Windows 11, rilasciate nel canale Dev, sono quelle più “instabili”. Gli iscritti al programma Insider avranno quindi il compito di testare le nuove funzionalità prima del passaggio nei canali Beta e Release Preview. La novità più interessante riguarda le VPN. Quando l’utente effettua la connessione ad un profilo VPN vedrà una nuova icona nel system tray (in basso a destra). L’icona è simile a quella che indica la connessione ad Internet, ma è presente anche un piccolo scudo che segnala la protezione tramite crittografia.

Con la build 25252 vengono inoltre testate due versioni per il campo di ricerca nella barra delle applicazioni. Gli utenti possono sceglierle nelle impostazioni ed esprimere un parere tramite il Feedback Hub.

Novità delle build 22621.1020 e 22623.1020

Le due build 22621.1020 e 22623.1020 per il canale Beta sono identiche, ma nella prima è necessario attivare manualmente le nuove funzionalità tramite un aggiornamento. La novità principale è il supporto per nuovi display Braille nell’assistente vocale (Narrator), tra cui APH Chameleon, APH Mantis Q40 e NLS eReader. Aggiunte anche nuove lingue di input e output.

Microsoft ha infine incluso le novità della build 2621.898 disponibile nel canale Release Preview: fusione di Temi e Windows Spotlight, messaggi organizzativi, visualizzazione dello spazio totale su OneDrive e avviso in caso di raggiungimento del limite.

