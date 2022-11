Windows Subsystem for Linux su Microsoft Store

Il gruppo di Redmond ha annunciato che, la versione di Windows Subsystem for Linux resa disponibile attraverso Microsoft Store, è da oggi disponibile per tutti gli utenti con un computer basato su Windows 10 o Windows 11 e non più sotto forma di anteprima. In questo modo, viene interrotta la sua distribuzione come componente opzionale del sistema operativo.

Microsoft Store: Windows Subsystem for Linux per tutti

Questa edizione di WSL diventerà quella di default e consentirà di ottenere aggiornamenti non appena rilasciati dalla software house, dunque senza dover attendere la ricezione degli update destinati al sistema operativo. Ecco quanto si legge in un post firmato da Craig Loewen (Platform Program Manager).

In risposta alle richieste della community, Windows Subsystem for Linux sullo Store sarà da ora disponibile anche per Windows 10, in aggiunta a Windows 11. In questo modo, gli utenti W10 potranno beneficiare delle più recenti funzionalità per WSL, inclusi systemd e il supporto alle applicazioni applicazioni GUI Linux.

Tra i passi in avanti in termini di caratteristiche si segnala appunto il supporto alle app con interfaccia grafica. Sono poi oltre 100 i bug corretti e i miglioramenti introdotti con la nuova release. L’elenco completo è consultabile nel documento dedicato.

Per il download non bisogna quindi far altro che puntare in direzione del Microsoft Store. La compatibilità è garantita con l’edizione (o successive) di Windows 10 e con la 21H2 (o successiva) di Windows 11.

