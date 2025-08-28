YouTube Premium continua a mostrare pubblicità agli abbonati

Per giustificare il costo mensile di 13,99 euro, YouTube Premium offre numerose funzionalità esclusive ai propri utenti. Tra queste, la possibilità di scaricare video per guardarli offline, la riproduzione in background su schermo bloccato e l’accesso completo al catalogo di YouTube Music. Ma non raccontiamoci frottole, l’argomento di vendita numero 1 di questa formula è proprio l’assenza di pubblicità nei video.

Il problema è che questa promessa non è mai stata mantenuta da Google fino in fondo. Già nel 2023, molti abbonati hanno notato con stupore la comparsa di pubblicità alla fine dei video. Alla fine, ci è voluto quasi un anno per ottenere una spiegazione da parte del gigante americano: Sebbene YouTube Premium offra un’esperienza senza pubblicità per la maggior parte dei contenuti, a volte possono apparire annunci promozionali per partnership specifiche o offerte a tempo limitato. Queste promozioni sono spesso mirate in base a vari fattori, tra cui la tua posizione, la tua cronologia di visualizzazione e le impostazioni del tuo account .

Non sorprende che alcuni utenti abbiano gridato alla pubblicità ingannevole. Nella pagina di abbonamento a YouTube Premium Google non chiarisce mai questa distinzione. La promessa è di un’esperienza senza pubblicità, ma poi “dimentica” di specificare che possono comunque comparire spot legati a partnership o promozioni speciali.

Ancora pubblicità su YouTube Premium, colpa di un bug?

Come riportato dai Android Police, recentemente gli utenti di YouTube Premium hanno lamentato la presenza di pubblicità. Da un mese a questa parte, le testimonianze si sono moltiplicate su Reddit. Il problema è che non si tratta delle famose operazioni promozionali citate da Google sopra. No, gli abbonati danneggiati devono sopportare la presenza di pubblicità all’inizio o nel mezzo dei contenuti.

Il 25 agosto 2025, l’assistenza di Google ha finalmente riconosciuto l’esistenza del problema, aggiungendo che i suoi team stanno cercando di risolvere il problema .

Al momento in cui scriviamo, non si conosce ancora l’origine del problema. Tuttavia, un utente sembra essere sulla strada giusta. Come racconta su Reddit, ha scoperto che il suo abbonamento Premium era improvvisamente passato a Premium Lite, una formula meno costosa che mostra annunci pubblicitari. Bisognerà attendere un eventuale comunicato da parte di Google per saperne di più.