Windows 11 build 25290: widget per Spotify

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 25290 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità è rappresentata dal widget di Spotify, il secondo di terze parti dopo quello di Messenger. L’azienda di Redmond ha inoltre avviato un nuovo test relativo al menu Start. C’è infine una funzionalità nascosta che permette di usare il drag&drop per aprire una scheda di Esplora file in una nuova finestra.

Widget di Spotify e altre novità

Grazie al rilascio di Windows App SDK 1.2, gli sviluppatori possono creare widget per le loro app che verranno mostrati nella widgets board di Windows 11. Dopo quello di Messenger, gli iscritti al canale Dev troveranno il widget di Spotify nella build 25290. È possibile quindi avviare la riproduzione dei brani musicali senza aprire l’applicazione.

Microsoft ha inoltre aggiunto il widget Phone Link (Collegamento al telefono) che permette di accedere facilmente a notifiche, app, messaggi, foto e file dello smartphone da PC. Sono però supportati solo il Surface Duo 2, molti smartphone Samsung e il Magic 4 Pro di Honor.

A partire dalla build 25277 di ottobre 2022 sono stati aggiunti piccoli badge nel menu Start che consigliano all’utente di eseguire alcune azioni. Con il nuovo “esperimento” vengono mostrati due versioni del badge, uno più piccolo e uno più grande. Nell’immagine è visibile il badge che suggerisce di fare un backup dei file:

La build 25290 include anche numerosi bug fix e una funzionalità nascosta. Dopo aver aperto una scheda in Esplora file è possibile trascinarla fuori e aprirla in una nuova finestra. Per attivarla è necessario seguire una specifica procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.