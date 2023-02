Windows 11: update di emergenza per il bug XPS

Microsoft ha rilasciato gli update di emergenza (noti come “out-of-band”) per Windows 11 e 10 che risolvono il bug introdotto con l’aggiornamento di sicurezza per .NET Framework del 13 dicembre 2022. Il problema era relativo alla visualizzazione dei documenti XPS. Gli utenti non troveranno i fix su Windows Update, ma dovranno scaricarli dal Windows Update Catalog.

Risolto il bug di rendering per XPS

Dopo aver installato l’aggiornamento di sicurezza per .NET, .NET Framework e .NET Core del 13 dicembre 2022, molti utenti hanno segnalato problemi di rendering per i documenti XPS visualizzati con applicazioni basate su WPF (Windows Presentation Foundation). In particolare non vengono mostrati alcuni elementi strutturali e semantici, tra cui tabelle, storyboard, link e immagini. Nessun problema invece con il visualizzazione XPS integrato in Windows.

Microsoft aveva pubblicato due soluzioni provvisorie (workaround) in attesa del fix definitivo. Gli utenti potevano usare uno script PowerShell o modificare manualmente il registro di sistema per disattivare la protezione aggiuntiva introdotta con l’aggiornamento di dicembre. Ora queste opzioni non sono più necessarie, in quanto l’azienda di Redmond ha rilasciato gli update che risolvono il bug.

Come detto non sono disponibili su Windows Update, in quanto aggiornamenti opzionali “out-of-band”. È necessario scaricarli manualmente dal Windows Update Catalog. I link diretti sono stati pubblicati nell’articolo dedicato. Prima di installare l’aggiornamento è consigliato chiudere tutte le applicazioni che usano il .NET Framework. Al termine deve essere riavviato il computer.

