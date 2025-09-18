 Google Moduli, l'AI sintetizza le risposte in pochi secondi
Google Moduli introduce riassunti AI. Arrivano l'analisi automatica delle risposte aperte e la sintesi dei dati per gli utenti Workspace.
Google Moduli introduce riassunti AI. Arrivano l'analisi automatica delle risposte aperte e la sintesi dei dati per gli utenti Workspace.
Google ha appena migliorato una delle funzioni più utili di Moduli: i riassunti automatici generati dall’intelligenza artificiale. Chi ha mai gestito un sondaggio, un modulo di feedback o un quiz, sa benissimo quanto può essere noioso analizzare tutte le risposte manualmente.

Ora, con un solo clic, si può ottenere una sintesi chiara e contestualizzata, che evidenzia le tendenze, le opinioni ricorrenti e persino le anomalie.

Google Moduli: l’AI riassume le risposte, i sondaggi diventano più semplici

La nuova versione dei riassunti AI non si ferma ai numeri. Analizza il contenuto testuale delle risposte aperte, individua gli schemi e li collega ai dati quantitativi. Ad esempio, se molti utenti hanno dato un punteggio basso e scritto commenti negativi sullo stesso argomento, l’AI lo segnala come punto critico. Il risultato è una panoramica che non solo riassume, ma suggerisce anche dove intervenire.

Disponibilità

I riassunti AI sono disponibili direttamente nella dashboard di Google Moduli, nella sezione “Risposte”. La funzione è attiva per gli utenti Workspace con licenza Business Standard, Business Plus, Enterprise e Education Plus. L’unico neo, è che per ora, l’elaborazione è disponibile solo in inglese, ma Google ha già annunciato l’arrivo di altre lingue nei prossimi aggiornamenti.

Perfetto per sondaggi, corsi, eventi e analisi rapide

I riassunti AI di Google Moduli possono essere utili in molte situazioni. Per raccogliere feedback dopo un evento, valutare la soddisfazione dei clienti, monitorare i progressi di un corso di formazione. Invece di leggere centinaia di risposte una per una, l’intelligenza artificiale estrae automaticamente i temi principali e i punti chiave.

Il vantaggio principale è, chiaramente, il risparmio di tempo. L’AI identifica gli schemi, raggruppa le risposte simili e mette in evidenza le questioni più ricorrenti. In questo modo si ha una comprensione immediata delle tendenze.

Fonte: Google

Pubblicato il 18 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
18 set 2025
