Moduli Google, riassume le risposte ai sondaggi con Gemini

Chi gestisce questionari per lavoro, per la scuola o per hobby, sa bene quanto possa essere noioso e dispersivo analizzare manualmente tutte le risposte testuali. Google ha appena risolto questo problema con una funzione che molti aspettavano da tempo. Gemini ora può leggere automaticamente tutte le risposte ai moduli e creare un riassunto dei temi principali.

Big G sta portando l’intelligenza artificiale su tutti i suoi strumenti di lavoro. Negli ultimi mesi, Gemini è arrivato su Google Docs per generare documenti interi, in Fogli per creare grafici automaticamente (pesino modificabili), e ora anche in Moduli.

In realtà, Gemini era già presente su Moduli con la funzione “Aiutami a creare un modulo”, che genera domande automaticamente partendo da una descrizione. Ma era disponibile solo tramite Workspace Labs, il programma di test di Google. Il riassunto delle risposte invece è una funzione completa e stabile.

Google Moduli usa Gemini per leggere e sintetizzare le risposte dei tuoi sondaggi

Appena si raccolgono più di tre risposte in un modulo che contiene domande aperte o di testo, compare un pulsante “Riassumi risposte” nella sezione Risposte. Cliccando, Gemini legge il titolo del modulo, le domande e tutte le risposte testuali inviate, e produce un riassunto dei temi chiave.

L’AI non si limita a copiare le risposte più frequenti. Analizza il contenuto, identifica i pattern comuni, raggruppa le idee simili e presenta tutto in modo organizzato. Top. Se dopo aver generato un riassunto arrivano nuove risposte, basta cliccare “Aggiorna” per includere anche quelle nel riassunto. E se il primo tentativo non convince, si può chiedere a Gemini di generare una versione diversa dello stesso riassunto cliccando sul pulsante “Riprova”.

Questa funzione è una manna dal cielo per chiunque debba analizzare regolarmente feedback o opinioni. Insegnanti che raccolgono commenti dagli studenti, manager che vogliono capire cosa pensano i dipendenti, organizzatori di eventi che cercano suggerimenti per migliorare. Si possono risparmiare ore di lavoro.

Invece di leggere manualmente decine o centinaia di risposte, puoi avere subito una panoramica chiara dei temi principali. Poi, se qualcosa incuriosisce nel riassunto, si può sempre andare a leggere le risposte originali per approfondire. È particolarmente utile quando le risposte sono molte e variegate. In questi casi, trovare i fili conduttori manualmente può essere frustrante e si rischia di perdere insight importanti nascosti tra le righe.

Disponibilità

Per ora, la funzione è disponibile solo in inglese e richiede un abbonamento a pagamento di Google Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard o Enterprise Plus. È accessibile anche con i piani Google AI Pro e Ultra o con alcuni componenti aggiuntivi di Gemini Education. Il rilascio sarà graduale.

Non è ancora chiaro quando Google estenderà la funzione ad altre lingue o se la renderà disponibile anche per gli account gratuiti. Considerando che altre funzioni Gemini in Workspace sono rimaste a pagamento, è probabile che anche questa rimanga un’esclusiva degli abbonamenti premium.