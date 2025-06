Gemini su Google Fogli crea grafici modificabili

Google risolve uno dei problemi più tediosi di Gemini su Sheet, i grafici che sembravano adesivi appiccicati sui fogli di calcolo. Ora l’intelligenza artificiale crea grafici veri e propri che si possono modificare, personalizzare e che si aggiornano quando cambiano i dati.

Gemini su Google Fogli ora crea grafici modificabili e dinamici

Quando Google aveva introdotto la funzione a gennaio, l’idea era buona ma l’esecuzione lasciava a desiderare. Se si chiedeva a Gemini di creare un grafico, ci si ritrovava con un’immagine statica piazzata sopra le celle. Non si poteva cambiare nulla, e se i dati venivano modificati il grafico rimaneva uguale. Era come stampare una foto e incollarla sul foglio.

Ora le cose sono cambiate. I grafici generati da Gemini si comportano come grafici normali. Si possono editare, personalizzare e modificare a piacimento.

Come funziona la nuova versione di Gemini su Fogli

Il processo è semplice. Basta aprire il pannello Gemini in Fogli e chiedere cosa si vuole, tipo “crea un grafico a barre delle performance delle campagne in base al mercato“. L’AI genera il grafico e quando si inserisce, compare in una nuova scheda del foglio di calcolo. Da lì si ha il controllo totale. Si può cambiare il titolo, modificare i colori, aggiustare tutti i dettagli come si farebbe con qualsiasi grafico creato manualmente. È quello che avrebbe dovuto essere fin dall’inizio.

C’è però un intoppo che rende tutto un po’ macchinoso. Il grafico modificabile è collegato ai dati della nuova scheda, non a quelli originali. Questo significa che se il grafico deve riportare i numeri aggiornati, è necessario modificare i dati nella scheda dedicata al grafico. È diverso da come funzionano normalmente i grafici di Sheets, che si aggiornano direttamente dalle celle sorgente.

Google avverte che per alcuni tipi di grafici più complessi, Gemini potrebbe ancora restituire un’immagine statica. È un limite che speriamo venga superato nelle prossime versioni. Inoltre, c’è un dettaglio importante. L’amministratore deve aver attivato l’impostazione “Smart features and personalization”. Se è disattivata, non si vedrà nessuna di queste funzioni.

Disponibilità

La funzione è in fase di roll out da pochi giorni e dovrebbe arrivare a tutti entro uno-tre giorni. È disponibile per diversi tipi di account Google Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus. Ma anche per chi ha Google One AI Premium (ora rinominato Google AI Pro e Ultra) e chi aveva i vecchi add-on Gemini Business o Enterprise, che Google ha smesso di vendere a gennaio.