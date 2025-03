Gemini su Google Fogli trasforma i dati in grafici

Prepariamoci a dire addio ai fogli di calcolo noiosi e complicati. Google ha appena regalato a Sheets una marcia in più, grazie a Gemini. Ora analizzare i dati e trasformarli in grafici accattivanti sarà un gioco da ragazzi.

Trasformare i dati di Google Fogli in grafici e mappe di calore grazie a Gemini

Con questo aggiornamento, gli utenti potranno sfruttare le capacità di Gemini per estrarre informazioni preziose dai loro dati, come correlazioni, tendenze e anomalie. Ma non è tutto: Gemini permetterà anche di creare visualizzazioni avanzate, come mappe di calore, da inserire direttamente nei fogli di lavoro.

La novità, annunciata il mese scorso, è ora disponibile per tutti gli utenti business di Workspace. Per iniziare, basta cliccare sull’icona di Gemini in alto a destra nel foglio di calcolo e il gioco è fatto.

Con Gemini, basta una domanda per ottenere risposte sorprendenti. Si vuole una previsione sul fatturato del prossimo trimestre sulla base dei dati storici? O magari creare una mappa di calore dei casi di supporto per categoria e dispositivo? Gemini è pronto a esaudire ogni desiderio.

Un responsabile marketing potrà chiedere a Gemini di fornire informazioni sui 3 canali più performanti per tasso di conversione. Un analista finanziario potrà identificare anomalie nei livelli di inventario di un prodotto. Le possibilità sono infinite.

Gemini, il mago della programmazione

Ma come fa Gemini a compiere queste magie? Semplice: crea e esegue codice Python, analizza i risultati e realizza analisi a più livelli. Per le richieste più semplici, potrebbe anche fornire risposte usando formule invece del codice Python.

Attenzione però: per ottenere risultati accurati, i dati devono essere in un formato coerente, con intestazioni chiare e senza valori mancanti. Ma con un po’ di organizzazione, Gemini saprà ricompensare.