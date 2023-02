Windows 11: Microsoft lo propone anche sui PC non compatibili

A quanto pare, Microsoft ha combinato qualche casino con gli aggiornamenti a Windows 11 per gli utenti che sono ancora fermi a Windows 10 e infatti sta proponendo il passaggio al nuovo sistema operativo anche sui computer che non soddisfano i requisiti hardware minimi.

Il prompt, che viene mostrato su Windows 10 a schermo interno e che tra le altre cose è tutt’altro che intuitivo da chiudere, recita che il sistema è ora compatibile e in una schermata successiva viene addirittura raccomandato l’uso di Windows 11 da parte di Microsoft, ma avanzando nella procedura tutto termina con un errore per hardware non effettivamente supportato, come dimostrano pure gli screenshot condivisi dall’utente @PhantomOfEarth su Twitter.

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs?

Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC

— PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 23, 2023